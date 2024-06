Nylig innførte Ukraina en ny mobiliseringslov. Den krever blant annet at alle ukrainske menn mellom 18 og 60 år må oppdatere informasjonen sin i militære registre.

Loven åpner også for at ukrainske menn i utlandet må returnere til Ukraina for medisinsk sjekk.

Det er anslått at om lag 60.000 ble evakuert fra Kharkiv våren 2022. Bildet er tatt av Ievtushenko. Foto: Privat / NRK

Nye tall fra UDI viser at over 17.000 menn i «stridsdyktig alder» (mellom 18 og 59 år) har søkt kolletiv beskyttelse i Norge siden krigen startet.

En av dem Mykola Ievtushenko (41). Han bor nå med bestemoren Nadia Lutsiek (89), i en godt brukt enebolig i Vestfold.

For to år siden bodde de to i Kharkiv, noen mil unna den russiske grensen. Flere hundre sivile ble drept da Ukrainas nest største by ble utsatt for et massivt russisk angrep våren 2022.

– De omringet nesten hele byen den første dagen. Det var et helvete, forteller Mykola.

Luftangrepene var det verste, sier han.

– Jeg sov ikke ordentlig i ni-ti dager. Hadde det gått flere dager ville jeg fått hjerteinfarkt.

Ievtushenko og bestemoren reiste 2800 kilometer, fra Kharkiv til Norge, for å unnslippe krigen. Foto: Privat / NRK

Unntatt mobilisering

41-åringen forteller at han ikke har annen nær gjenlevende familie og er nærmeste omsorgsperson for bestemoren. Etter krigsutbruddet tok det én uke å overtale bestemoren, som aldri har vært utenlands, om at de måtte flykte.

I Rivne i Vest-Ukraina fikk Mykola dokumenter på at han var Nadias verge, og dermed unntatt militærtjeneste. Disse har han også delt med NRK.

Dermed kunne han også forlate landet.

– Det vanskeligste var ikke reisen, det var å overtale bestemor til å dra. Jeg har lovet henne å returnere en dag, når det er trygt.

Ukrainske menn i «stridsdyktig alder» i Norge Ekspander/minimer faktaboks Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) har 17.454 ukrainske menn mellom 18 og 59 år søkt om kollektiv beskyttelse i Norge fra krigen brøt ut og til mai 2024.

Frem til mai i år har Norge mottatt 2000 søknader om kollektiv beskyttelse fra menn i «stridsdyktig alder».

I perioden januar-mai 2024 mottok UDI 34 prosent færre søknader fra denne gruppen, sammenlignet med samme periode i fjor.

Etter krigsutbruddet i Ukraina ble det innført unntakstilstand som forbyr ukrainske menn i alderen 18 til 60 år å forlate landet.

Det generelle forbudet har imidlertid noen unntak og gjelder deriblant:

Menn med fritak for militærtjeneste grunnet dårlig helse.

Mannlige aleneforsørgere.

Menn med funksjonshemning.

Mannlige ledsagere for funksjonshemmede eller syke personer.

Fedre med tre eller flere mindreårige barn.

Menn med permanent oppholdstillatelse i utlandet. Kilde: UDI/NRK

Sanksjoner

Den nye mobiliseringsloven gjelder også for ukrainske menn utenfor landets grenser, både dem som har flyktet og dem som er permanent utvandret.

Oleksandra Deineko, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslo Met, til NRK Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Hensikten er å gi det hardt pressede landet bedre oversikt over ressursene som finnes i utlandet.

Flere eksperter mener loven også bereder grunnen for en bredere mobilisering i krigen mot Russland.

– Staten vil få bedre oversikt over de stridsdyktige. Man vet ikke hva som kommer etterpå, om de får innkalling eller ikke, sier Oleksandra Deineko, forsker 2 ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Oslo Met, til NRK.

Appen som ukrainske menn skal bruke for å registrere seg i Ukrainas militære registre. Foto: Eirik Pesll-Kleiven / NRK

Den siste tiden har Russland intensivert kampene mot Ukraina. Det er anslått at Ukraina kan komme til å trenge opp mot en halv million nye soldater i løpet av 2024.

Også menn som tidligere har fått unntak fra militærtjeneste har blitt bedt om å oppdatere sin personlige informasjon i det militære registeret. Dette kan gjøres digitalt.

På stortinget er det nå flere partier som åpner for en debatt om stridsdyktige menn automatisk skal få beskyttelse i Norge:

NRK forklarer Hvordan bør Norge forholde seg til ukrainske menn i stridsdyktig alder? Hvordan bør Norge forholde seg til ukrainske menn i stridsdyktig alder? Justisministeren Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier Ukraina har ansvar for å mobilisere sine innbyggere, men påpeker at det å bli innkalt til militærtjeneste ikke er et selvstendig grunnlag for beskyttelse. – Så må vi hele tiden vurdere om ordningen (med kollektiv beskyttelse) skal stå ved lag. Krigen er langvarig og kommer til å være det fortsatt. Når vi vurderer endringer i ordningen og behandle søknaden individuelt, så vil ikke innkalling til militærtjeneste være et beskyttelsesgrunnlag, sier Mehl. Hvordan bør Norge forholde seg til ukrainske menn i stridsdyktig alder? Frp Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg mener norske myndigheter burde oppmuntre ukrainske menn til å gjennomføre en medisinsk sjekk i hjemlandet, dersom de ikke har unntak fra militærtjeneste. – Ja, både oppmuntre, men vi må også stille som krav at ukrainere i Norge følger de kravene de har fra sitt lands myndigheter, og at Norge ikke blir en frihavn for de som ønsker å unndra seg militærtjeneste. Hvordan bør Norge forholde seg til ukrainske menn i stridsdyktig alder? Rødt Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund går ut fra at alle ukrainske menn som føler seg kallet vil følge en oppfordring fra ukrainske myndigheter om å returnere for en militær helsesjekk. – Jeg kan ikke se at en oppfordring fra et annet lands myndigheter vil veie tyngre på den vektskålen, men hvis norske myndigheter velger å oppfordre til dette vil jeg heller ikke protestere, sier Lund. Hvordan bør Norge forholde seg til ukrainske menn i stridsdyktig alder? Høyre Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth sier hun ber ukrainske menn i Norge om å følge anmodninger fra ukrainske myndigheter. – Hvis ukrainske myndigheter tar kontakt med Norge, for å spørre om å få utlevert dem, må vi ta stilling til en sånn oppfordring fra ukrainske myndigheter på det tidspunktet, men jeg ser ingen grunn til å gjøre store endringer i ordningene nå. Hvordan bør Norge forholde seg til ukrainske menn i stridsdyktig alder? Venstre Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik sier Norge bør ha tett dialog med ukrainske myndigheter, men at alle som har et beskyttelsesbehov skal få det ivaretatt. – Så er det slik at den kollektive beskyttelsen i sin natur er midlertidig, og det gjøres vurderinger fortløpende. Men det må være på et godt kunnskapsgrunnlag, og fordi situasjonen har endret seg bort fra slik den er nå. Hun legger til at verneplikt i utgangspunktet ikke gir grunnlag for beskyttelsesbehov i seg selv. Forrige kort Neste kort

Kan bli bedt om å returnere

Samtidig åpner loven for at det kan bli nødvendig å returnere til Ukraina for å gjennomføre en medisinsk sjekk.

Det siste innebærer et dilemma for norske myndigheter, som før jul strammet inn adgangen til å reise hjem.

– Så det er et spørsmål hvordan de kan få det til, fordi det er forbudt å reise til Ukraina nå. Og kanskje det betyr at norske myndigheter bør tillate det, sier Deineko.

Fakta om Ukrainas nye mobiliseringslov Ekspander/minimer faktaboks I mai innførte Ukraina en ny mobilseringslov.

Den krever at alle ukrainaske menn mellom 18 og 60 år, også de som er bosatt utenfor Ukraina, må oppdatere informasjonen sin i militære registre.

Loven gjelder også for ukrainske menn utenfor landets grenser, også dem som tidligere er unntatt verneplikt.

Loven senker også alderen på dem som kan bli mobilisert, fra 27 år til 25 år.

Loven innskrenker også unntakene for mobilisering.

Blant annet endres kravene for hvilke studier og utdanningsløp som gir unntak.

Loven innebærer at alle menn i alderen 18 til 25 år skal gjennom obligatorisk militærtrening. Det er foreløpig uklart om det betyr at ukrainere i utlandet må returnere for dette.

I tillegg legges det til grunn at ukrainske menn i må gjennom en oppdatert, medisinsk sjekk. Dette kan bety at de må returnere til hjemlandet for dette.

Et førsteutkast til den nye loven ble sendt på høring i desember i fjor. Den ble trukket tilbake, etter omfattende debatt. Kilder: Oslo Met/NRK

Fristen for å oppdatere registrene ble satt til 30 dager. Hvis det ikke gjøres, kan det få konsekvenser.

– Hvis man ikke gjør det, betyr det at man kan få bot, miste lappen eller få problemer med å fornye passet sitt i fremtiden, sier forskeren.

89 år gamle Nadia har store problemer med synet, trolig på grunn av grå stær. Hun er også svært dårlig til beins. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Kan knapt røre seg

Ievtushenko sier han ikke frykter at han blir mobilisert om han drar til Ukraina for å gjennomføre den medisinske sjekken, siden han har dokumenter på at han er eneforsørger for bestemoren.

Samtidig er det helt uaktuelt å forlate 89-åringen alene i Norge.

Han forteller at han stort sett ikke har vært borte fra den aldrende kvinnen mer enn halvannen time av gangen etter at de to kom til Norge.

Om bestemoren skal tilbake til Ukraina, må det være for å returnere for godt til hjemlandet.

Ievtushenko har vært på besøk i Norge flere ganger tidligere, og er svært glad for å ha fått beskyttelse her. Grunnen til at Sandefjord ble endedestinasjon, var et møte med Arnstein Tranøy, som driver foreningen Norsk Ukrainastøtte, i Kharkiv i 2019. Foto: Privat / NRK

– Jeg var i Oslo én gang. Jeg tror det var sju-åtte timer. Det er absolutt maksimum. Jeg kan bare dra til Ukraina igjen om det er sammen med bestemor, men hun er nesten 90 år. Hun kan knapt røre seg.

Ievtushenko er usikker på om han skal oppdatere informasjonen digitalt, og begrunner det blant annet med at det ikke er mulig å legge inn informasjon om at han er bestemorens eneste forsørger.

Han er også usikker på om den digitale løsningen er trygg mot russisk hacking. Han har derfor planer om å dra til ambassaden, for å oppdatere informasjonen der.

Bestemor Nadia på flyet. Turen til Norge er 89-åringens første utenlandstur. Du trenger javascript for å se video. Bestemor Nadia på flyet. Turen til Norge er 89-åringens første utenlandstur.

– Vil kanskje prøve å straffe dem

41-åringen tror mange ukrainske menn utenfor Ukraina vil være tilbakeholdne med å dra tilbake til Ukraina for å gjennomføre den medisinske sjekken.

Han beskriver det som et «konfliktfylt» dilemma.

– Jeg tror mange menn som drar tilbake til Ukraina, ikke vil få mulighet til å reise tilbake til Europa eller utenlands igjen. Hvis de bare er sivile vil de trolig ignorere den nye loven.

– Jeg vet ikke hva de ukrainske myndighetene vil gjøre. De vil kanskje prøve å straffe dem med å avslutte bankkortene deres, eller gi dem problemer med førerkortet, sier Ievtushenko, og legger til:

– Jeg vet ikke, men jeg tror det er mange som ikke vil dra. Og jeg kan forstå dem.

Mykola Ievtushenko er glad for at han og andre ukrainere har fått kollektiv beskyttelse i Norge. – Jeg synes at Norges største verdi er folket her. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Er du i frontlinjen, kan du dø

Han påpeker også at kriteriene for hvem som blir mobilisert har endret seg de siste årene.

– Da krigen begynte hadde vi mange frivillige. Vi hadde også en sterk profesjonell hær. Det virket utenkelig at man ville tvinge sivile til å kjempe. Nå er situasjonen annerledes, sier den tidligere journalistikkstudenten på engelsk.

Ievtushenko har vært på besøk i Norge flere ganger tidligere, og er svært glad for å ha fått beskyttelse her. Grunnen til at Sandefjord ble endedestinasjon, var et møte med Arnstein Tranøy, som driver foreningen Norsk Ukrainastøtte, i Kharkiv i 2019. Foto: Privat / NRK

Mykola sier han allerede for flere år siden fikk beskjed om at han så for dårlig til å bli kalt inn i hæren.

– Jeg var ung, jeg var sterk, jeg hadde bedre syn, men det var umulig. Men nå er det mulig. At sivile kan dø. Det er en veldig dramatisk situasjon.

Ievtushenko er uenig i norske myndigheters beskrivelse av at det finnes trygge områder i Ukraina nå, og viser til at de aktuelle fylkene ligger i nærheten av Belarus.

Han påpeker også at Russland har langtrekkende, avanserte rakettsystemer.

– Det er veldig alvorlig, særlig nå. Det er vanskelig psykisk. Er du i noe sted Ukraina nå, er det veldig risikabelt. Er du i frontlinjen, kan du dø.

Mykola sier bestemoren har fått tilbud om hjemmehjelp av kommunen, 10-15 minutter daglig. Foreløpig har han avslått, fordi han mener det er for lite. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Løftet

– Har du noen planer for å flytte tilbake til Ukraina på sikt?

– Ja, for jeg lovte bestemor at når det er trygt, når krigen er over, skal vi dra hjem igjen. Så ja.

– Tror du det blir mulig?

– Jeg vet jo ikke når krigen er over, men jeg håper det ikke kommer til å ta mange år. Jeg håper krigen er over om et par år, sier Mykola, før han drar litt på det.

– Men prisen blir nok veldig høy.

Ievtushenko og bestemoren har fått på bo i dette huset, som disponeres av Arnstein Tranøy, som også driver Norsk Ukrainastøtte. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK