I løpet av flere intense timer angrep Russland byen Izmajil, en av Ukrainas viktigste havner for korneksport i natt.

Guvernør Oleh Kiper ba folk om å søke ly og holde seg innendørs i løpet av de luftangrepene i morgentimene i dag.

Havnebyen har blitt angrepet flere ganger de siste ukene.

– Russland fortsetter å angripe infrastruktur ved havna, skrev Andrej Jermak, stabssjef ved president Zelenskyjs kontor, på Telegram.

Russland sier angrepene har vært rettet mot bensinlagre som brukes av det ukrainske militæret.

Flere luftangrep traff havnebyen i natt.

Ukraina er verdens tredje største eksportør av hvete.

Og FN advarer om at krigen øker matkrisen i verden.

Møtes i dag

For mens krigen herjer for fullt i Ukraina, har spenningene økt i Svartehavet.

I sommer satte Russland en stopper for mateksport med skip fra ukrainske havner.

Klokka 12 i dag møter Russlands president Vladimir Putin Tyrkias Recep Erdogan for å snakke om nettopp korneksporten.

En bonde utenfor Kyiv viser frem kornet sitt. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Det var FN og Tyrkia som fikk i stand en kornavtale som sikret trygg eksport av ukrainsk korn for ett år siden.

Den sikret at 36 millioner tonn korn har blitt eksportert ut av Ukraina siden august, ifølge Joint Coordination Center i Istanbul.

Erdogan og Putin i mars 2020. I dag møtes de igjen. Foto: POOL / Reuters

FN med løsninger

Men russerne klager over at deres egen mat- og gjødseleksport blir hindret.

I tillegg mener de at mer av det ukrainske hvetekornet burde gå til fattige land.

– Hvis alt som ble lovet Russland hadde blitt gjennomført, så hadde avtalen blitt forlenget, sa Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu før helgen.

FN har kommet med flere forslag for å få det verdifulle kornet ut av Ukraina igjen på en trygg måte. Det er ikke kjent hva disse går ut på.

Men Russland sier Vesten overdriver hvor stor matkrisen er.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Alexander Kazakov / AP

De hevder Putins ønske om at Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Den sentralafrikanske republikk, og Eritrea skulle få 50.000 tonn gratis hvete hver, er blitt ignorert.

Russland har foreslått å forsyne Tyrkia med 1 million tonn billig russisk korn mot at det blir fraktet til land som trenger det.

Et annet krav fra Moskva er at det russiske landbruket skal få koble seg til det internasjonale betalingssystemet SWIFT. EU satte en stopper for det i 2022.

Har opprettet ny korridor

Samtidig er det blitt etablert en ny korridor i Svartehavet for skip som vil ut av ukrainske havner.

– To nye skip har seilt fra Ukraina og ut gjennom en midlertidig korridor i Svartehavet, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag.

Ukrainas president Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix/NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj diskuterte korneksporten med Frankrikes Emmanuel Macron søndag.

– Vi diskuterte hvordan hvetekorridoren fungerer og hvordan sikkerheten i Odesa-regionen kan styrkes, sa Zelenskyj på sosiale medier etter sin telefonsamtale med Macron.