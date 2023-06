Ukrainske myndigheter og vestlige land anklager Russland for å ha sprengt den store og viktige demningen Kakhovka.

Enorme mengder vann strømmer ut fra det store hullet i demningen og nedover elva Dnipro.

Ukrainske myndigheter kontrollerer den nordlige siden av elva, mens russiske styrker har okkupert den sørlige siden. Russerne har også kontrollert demningen siden den tidlige fasen i angrepskrigen.

ØDELAGT: Dette bildet viser hvordan vannet flommer ut fra Khakovka-demningen i dag. Foto: AFP

Vannforsyning til Krim kan bli svekket

Store landbruksområder ligger i området som nå rammes av flom i krigssonen.

Ukrainske myndigheter sier at rundt 80 tettsteder ligger i flomsonen. Hele 40.000 mennesker kan bli nødt til å forlate sine hjem.

VANNET STIGER: En innbygger i byen Kherson forsøker å ta seg fram i flomvannet. Foto: AP

Ifølge nyhetsbyrået AFP skal om lag 17.000 mennesker hittil har blitt evakuert fra den siden som ukrainerne kontrollerer.

De russiske myndighetene som okkuperer området Kherson sier at 22.000 mennesker i 14 tettsteder står i fare for å bli rammet av flom. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

I byen Nova Kakhovka sier myndighetene som støttes av Russland, ifølge Reuters, at vannet fortsetter å stige. Vannstanden er nå er hele 11 meter over det normale på dette stedet.

STORE SKADER: Et område i Kherson står under vann. Foto: AFP

Også i byen Kherson stiger vannet.

– Jeg ble evakuert fra det oversvømte tettstedet Antonivka. Skolen, stadion og veien var oversvømt, sier Lidia Zubova til Reuters.

67-åringen ventet på et tog som skulle frakte de evakuerte bort fra området.

Vannet synker nå raskt i dammen. Dette har også vært den viktigste ferskvannskilden for Krim-halvøya som er okkupert av Russland. Nå er det fare for at vannforsyningen i kanalen dit kommer til å bli kraftig redusert.

Zelenskyj anklager Russland

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier at russerne gjennomførte en «intern detonasjon» i dammens strukturer.

– Russiske terrorister. Ødeleggelsen av Kakhovka kraftverk og dam bekrefter for hele verden at de må presses ut fra ethvert hjørne av Ukraina, uttaler presidenten.

VOLDSOMME VANNMASSER: Et satelittbilde fra i dag viser situasjonen ved Kakhovka-dammen. Foto: AP

Russiske myndigheter hevder at det er ukrainske myndigheter som selv har sprengt demningen i lufta.

De russiskinnsatte lokale myndighetene mener at demningen brøt sammen av seg selv på grunn av tidligere skader.

EU fordømmer angrepet på dammen på det sterkeste.

– Det representerer en ny dimensjon i Russlands grusomhet og kan være et brudd på folkeretten, heter det i en uttalelse.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller det en «skandaløs handling» som igjen viser russernes brutalitet i krigen i Ukraina.

Hevder kampene fortsetter

Ukrainske myndigheter sier at Russland fortsetter å bombe den ukrainske byen Kherson. Det skal skje til tross for det pågående arbeidet med å evakuere sivile.

– Det russiske militæret fortsetter å angripe områder der det pågår en evakuering. Granatangrepene fortsetter akkurat nå, sa den ukrainske innenriksministeren Ihor Klymenko på ukrainsk TV tirsdag ettermiddag.

Han forteller også at to politibetjenter ble såret i den russiske beskytningen.

Han advarer samtidig om den økende faren som miner utgjør på grunn av stigende vannivå i området.