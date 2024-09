De russiske styrkene står nå bare rundt åtte kilometer fra den strategisk viktige ukrainske byen Pokrovsk, og byen kan falle i løpet av noen uker, hevder ukrainske militærbloggere.

Pokrovsk ligger på hovedveien mellom Dnipr og Donetsk. Gjennom denne byen går forsyningene til de ukrainske styrkene lenger i Ukraina.

Palle Ydstebø, hovedlærer i seksjon for landmakt ved Krigsskolen på Forsvarets høyskole Foto: Hanna Johre / NRK

– Russland har nå byen innenfor rekkevidde av sitt artilleri. Det betyr at Ukraina ikke kan bruke byen som viktig forsyningspunkt lengre, sier Palle Ydstebø, hovedlærer i seksjon for landmakt ved Krigsskolen til NRK.

Byen har jernbane og er et viktig veiknutepunkt. Militærbloggere skriver at ukrainerne er underlegne og at styrkene deres står i fare for å bli omringet av russerne.

– Ruinhaug

Den ukrainske militære taktikken er trolig at de vil ha russerne inn i byen, for deretter å påføre dem store tap.

– Det som skjer er et taktisk tilbakeslag for ukrainerne. Det er sannsynlig at de vil klare å holde byen, men byen kan ende i en ruinhaug, slik vi så i Bakhmut, sier Ydstebø.

Kan påvirke kampene i russiske Kursk

I august startet Ukraina en overraskende invasjon inn i Kursk-regionen i Russland. Tilbakeslaget i Donetsk stiller denne militære taktikken i et nytt lys.

Om byen Pokrovsk blir tatt av Russland, er det et alvorlig tilbakeslag for Ukraina. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

Et spørsmål er om Ukraina nå må overføre styrker fra Kursk for å forsøke å stanse den russiske framrykkingen ved Pokrovsk. Det kan skje i noen grad, ifølge Ydstebø.

– Det viktigste med invasjonen i Kursk har vært politisk, det vil si å teste ut Russlands røde linjer. Ukraina har fått bekreftet at det verken blir en tredje verdenskrig eller at Russland er villige til å bruke atomvåpen.

Kraftige angrep

De siste dagene har vært blodige. I går ble 50 soldater drept og rundt 200 skadet i et russisk rakettangrep mot en militærleir i Poltava, fire timers kjøring østover fra hovedstaden Kyiv.

I natt ble sju drept og 40 skadet i et voldsomt angrep på det vestlige byen Lviv, som relativt sett har vært forskånet fra de hardeste russiske angrepene så langt i krigen.

Ønsker å få bruke langtrekkende våpen

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj gjentok i går kravet om å få bruke langtrekkende våpen som er donert fra Vesten for å nå russiske flybaser lenger inn i Russland.

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen sier det er forståelig at USA er tilbakeholdne med å la Ukraina nå mål lenger inn i Russland. Wilhelmsen peker på at Russland sier de skal revurdere kjernevåpendoktrinen sin.

– I Kreml er det en konspirasjon om at USA vil nedkjempe Russland via Ukraina. Faren er at den konspirasjonen kan få ben å gå på dersom man rammer lenger inn i Russland.

Hovedlærer Ydstebø er ikke bekymret. Det er forskjell på hva Russland sier, og hva de gjør, mener han.

– Den strategiske dimensjonen er såpass begrenset, så dette er ikke en krig de tar i bruk atomvåpen på, sier Ydstebø.