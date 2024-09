Russisk rakettangrep drepte nærmere 50 ukrainske soldater

Ifølge flere kilder, både russiske og ukrainske, så var det to ballistiske raketter som litt over klokken 09:00 lokal tid i dag slo ned på området til et militært opplæringssenter i den ukrainske byen Poltava.

Rakettene skal være av typen Iskander.

Før selve angrepet skal det ha vært observert droner over området.

Dette er et senter for opplæring av sambandssoldater, og mange av drepte skal ha vært utendørs i forbindelse med en oppstilling da angrepet kom.

I følge det ukrainske forsvaret var tiden fra alarmen gikk til rakettene slo ned så kort, at folk ikke rakk å komme seg i tilfluktsrommene.

Dødstallene kan komme til å stige

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sa i en video at mer enn 180 personer er skadet i forbindelse med det russiske angrepet og at alt skal bli gjort for å undersøke hvorfor tallet på døde og sårede er så høyt. .

Det er ventet at dødstallene kan komme til stige, etter det som er et av de dødeligste enkeltangrepene etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022.

Den ukrainske presidentfrue Olena Zelenska sier tirsdag ettermiddag at de siste opplysningene hun har fått forteller om 47 drepte i Poltava.

Også et sykehus i nærheten skal ha blitt truffet i dagens russiske angrepet mot Ukraina.

Denne videoen viser ødeleggelsene etter det russiske angrepet mot Poltava tirsdag. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen viser ødeleggelsene etter det russiske angrepet mot Poltava tirsdag.

Myndighetene i Poltava ber nå folk gi blod til sykehusene i byen.

De har også erklært at onsdag skal være starten på en tre dagers sørgeperiode i området.

Det ukrainske forsvaret har tidligere blitt kritisert for å samle for mange soldater på et sted, blant annet i forbindelse med utdeling av medaljer og ordener.

Maria Bezugla, som er medlem av det ukrainske parlamentet, skriver på Facebook det nå må bli slutt på at offiserer i forsvaret tillater denne type ansamlinger. Hvor går grensen skriver hun..

17. mai 2022 ble 63 ukrainske soldater drept da en forlegning i Desna i Tsjernohiv fylke ble truffet av en russisk rakett.