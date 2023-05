Ukraina avviser påstått droneangrep på Putin

– En slik handling ville provosert Russland til å foreta mer radikale handlinger og rettferdiggjøre enorme angrep mot ukrainske byer, sivilbefolkning og infrastruktur, sier talsperson Mikhaylo Podoljak.

Han legger til at et angrep mot Kreml ikke vil endre noe på slagmarken. Podoljak mener også Russland kan ha gjennomført angrepet selv, som et såkalt falskt flagg-angrep.

– Ukraina er i en rent defensiv krig og angriper ikke mål på russisk territorium, hevder Podoljak.

– Ville drepe Putin

Russiske myndigheter hevder Ukraina forsøkte å gjennomføre et droneangrep mot Kreml i Moskva natt til onsdag. Målet skal ifølge Russland være å drepe president Vladimir Putin.

De to angivelige dronene skal ha blitt skutt ned. Myndighetene i Moskva kaller det et planlagt terrorangrep der målet var å drepe president Vladimir Putin, som har en residens i Kreml.

Russlands president var målet for det påståtte droneangrepet mot Kreml natt til onsdag, hevder russiske statlige medier. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

– De to ubemannede dronene var rettet mot Kreml. De ble satt ut av spill, hevder Kreml i en offisiell uttalelse.

Foreløpig er det kun russiske offisielle kilder som hevder dette og opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige instanser.

Dronene ble satt ut av spill av det militære og spesialstyrker ved bruk av militære radarsystemer, hevder Kreml videre. De hevder også at deler av dronene falt ned på bakken ved Kreml, men det skal ikke ha blitt noen materielle skader.

Amerikanske myndigheter undersøker nå de russiske påstandene.

– Vi prøver fortsatt å finne ut om informasjonen stemmer. Hvis dette var noe, så ble det ikke varslet, sier en kilde til nyhetsbyrået Reuters.

Video

En video som nå spres i russiske sosiale medier viser det angivelige angrepet på Kreml. Det er Baza, som er en kanal på Telegram med bånd til Russlands justismyndigheter, som har publisert videoen.

Russiske myndigheter hevder Ukraina forsøkte å gjennomføre et droneangrep mot Kreml i Moskva natt til onsdag. Ukraina nekter for å ha noe med det å gjøre. Du trenger javascript for å se video. Russiske myndigheter hevder Ukraina forsøkte å gjennomføre et droneangrep mot Kreml i Moskva natt til onsdag. Ukraina nekter for å ha noe med det å gjøre.

Det sirkulerer også en annen video. Ifølge Reuters ble den tatt av folk som bor i et nabolag på den andre siden av elven som skiller dem fra Kreml. Den videoen er plukket opp av en Telegram-kanal med bånd til det russiske militære organet Zvezda og publisert derfra.

Videoene er ikke verifisert.

– Kan være iscenesatt

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, sier Ukraina har droner som tidligere har nådd ganske langt inn i Russland. Han er mest overrasket over at ukrainske droner eventuelt skal ha nådd Kreml før de ble skutt ned. Bukkvoll mener derfor at det kan være andre som står bak det påståtte angrepet.

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, sier det påståtte angrepet kan være iscenesatt. Foto: FFI

- Vi vet ikke hva slags droner det er snakk om. Så i prinsippet kan det være en annen avsender. Det finnes grupperinger i Russland som protesterer mot krigen med voldelige midler. Så det er også mulig. Men foreløpig er det ganske uklart.

Det kan også tenkes at hendelsen er iscenesatt, en såkalt falskt flagg operasjon, for å rettferdiggjøre et russisk angrep på Ukraina. Men Bukkvoll mener det er vanskelig å se hvorfor de skulle gjøre det.

- Russland bruker det meste de har av militær evne allerede. Så jeg ser ingen grunn til at det skulle være sånn.

Motangrep

Putin var ikke i Kreml da det påståtte angrepet skjedde, men arbeidet fra sin residens i Novo Ogaryovo utenfor Moskva.

Det russiske presidenten jobber som normalt og har ikke endret sine planer som følge av det påståtte angrepet.

– Russland forbeholder seg retten til å ta mottiltak der man ser det hensiktsmessig, heter det i uttalelsen fra myndighetene i Russland.

Den tradisjonelle paraden for å markere seieren over Nazi-Tyskland vil gå av stabelen som planlagt.

Våroffensiv i Ukraina

Nyheten fra Kreml kommer samtidig med at Ukraina forbereder en motoffensiv mot Putins invasjonsstyrker i Ukraina som har okkupert både i øst og sør. I det som kan tolkes som et tegn på at et angrep er på gang, så er et portforbud nå innført for innbyggerne i Kherson. Bak fiendes linjer pågår det stadige sabotasjeaksjoner.

Russland på sin side kan komme til å bruke det påståtte angrepet som en måte å rettferdiggjøre en eskalering av krigen mot Ukraina.