Ugandisk klimaaktivist ble klippet vekk fra bilde med Greta Thunberg

– Dere visket ikke bare ut et bilde, dere visket ut et kontinent.

Det skriver 23 år gamle Vanessa Nakate, som sammen med blant andre Greta Thunberg lot seg avbilde i forbindelse med en Fridays For Future-pressekonferanse i Davos i går.

Etter pressekonferansen publiserte The Associated Press (AP) bildet av aktivistene, men Nakate manglet. Det «knuste hjertet hennes», sier hun til Buzzfeed News.

– Jeg gråt, ikke bare fordi det er rasistisk, men jeg var trist på vegne av det afrikanske folket, sier hun til Buzzfeed News.

Vanessa Nakate (23) var en av flere klimaaktivister som denne uken deltok på Davos-toppmøtet i Sveits. Foto: Pierre-philippe Marcou / AFP

– Ikke-hvite stemmer ties

Senere publiserte aktivisten en video på Twitter, der hun blant annet sier at ikke-hvite stemmer i klimadebatten blir tiet, mens det er de som lider mest av klimaforandringer.

– Vi fortjener ikke dette. Afrika er den minste utslipperen av klimagasser, men vi er mest berørt av klimakrisen. At dere tier oss, vil ikke forandre noe, sier hun.

Nakate var inspirert av Greta Thunberg, kjent for sin «skolstrejk för klimatet», og startet en klimastreik i hjemlandet Uganda i fjor.

Blant dem som nå støtter Nakate er Thunberg.

– Dette er fullstendig uakseptabelt, skriver hun.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Redaktøren beklager

Senere publiserte nyhetsbyrået en uttalelse der redaktøren beklager for at de publiserte et bilde der Nakate, den eneste fargede personen på bildet, var beskåret vekk.

De har også fjernet bildet og publisert det på nytt, men denne gangen er alle aktivistene synlige.

– Som en nyhetsorganisasjon bryr vi oss dypt om å representere verden som vi dekker på en nøyaktig måte. Vi trener journalistene våre til å tenke over spørsmål om inkludering. Vi har snakket internt med journalistene våre, og vi vil lære av denne feilvurderingen.