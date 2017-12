Tyskland: Sosialdemokratene snur, sier ja til regjeringsforhandlinger

Angela Merkel kan få det som hun vil, en storkoalisjon med kristendemokrater og sosialdemokrater.

Merkel har ikke bare holdt døren åpen for å danne en flertallsregjering sammen med sosialdemokratene i SPD. Merkel har varmt anmodet om å få SPD tilbake i en storkoalisjon.

Angela Merkel kan smile godt. Hun kan nå få det som hun vil hvis samtalene med SPD går bra. SPD sier ja til samtaler om regjeringssamarbeid. Foto: Francois Lenoir / Reuters

Fredag ettermiddag bestemte SPD seg for å gå inn i samtaler om regjeringssamarbeid.

Partilederen har snudd

Etter det dårlige valgresultatet 24. september var lederen for sosialdemokratene, Martin Schulz, klokkeklar på at det ikke var aktuelt å sitte i regjering med Angela Merkels kristendemokrater.

Men medlemmer i SPD har hatt et annet syn.

Meningsmålinger utført av kringkasteren RTL viser at 71 prosent av dem som stemmer på sosialdemokratene, ønsker forhandlinger om regjeringsmakt.

På landsmøtet i SPD i forrige uke ble det flertall for et forslag om å åpne for videre regjeringssamarbeid.

SPD leder Martin Schulz ser positivt på å gå inn i en ny regjering med Angela Merkel. Etter det dårlige valgresultatet 24. september sa han at det ikke var aktuelt å sitte i regjering med Merkel. Foto: Michael Sohn / AP

Regjeringsslitasje

SPD satt i regjering med kristendemokratene CDU og søsterpartiet CSU i forrige periode.

Partileder Martin Schulz mente at deltagelse i Merkels regjering kostet SPD dyrt.

Han mente at Merkel og hennes parti tjente på samarbeidet, mens SPD opplevde en sterk slitasje ved å sitte i hennes regjering.

Beslutningen om å innlede regjeringsforhandlinger med kristendemokratene vekker likevel strid i SPD.

Mange partimedlemmer har ikke glemt at partiet betalte en høy pris for å delta i den forrige regjeringen.

Vil ha godt betalt

SPD-leder Martin Schulz har gjort det klart at SPD vil ha godt betalt for å gå inn i et nytt regjeringssamarbeid.

Schulz har snakket om sin visjon om et «Europas forente stater», og han mener Tyskland må slutte seg til Frankrikes ønske om å styrke EU ytterligere.

Merkels forsøk på å forhandle et regjeringsarbeid med De Grønne og Fridemokratene (FDP) falt sammen i november.

Merkel har utelukket en mindretallsregjering og begrunnet dette med at Europa trenger et sterkt Tyskland.