Organisasjonene Cruelty Free International og SOKO Tierschutz har publisert en video fra det tyske laboratoriet LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology, som holder til i utkanten av Hamburg.

Laboratoriet gjennomfører kjemiske eksperimenter på levende dyr på vegne av andre, internasjonale selskaper. Dyrevernsorganisasjonene mener videoene dokumenterer omfattende mishandling av blant annet hunder og makaker (apekatter).

– Rystende lidelser

Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA skal en aktivist som jobbet ved laboratoriet i noen måneder fra desember i fjor ha gjort opptakene i skjul.

– Vår undersøkelse har avdekket rystende lidelser for dyrene, utilstrekkelig pleie og brudd på europeisk og tysk lov. Vi ber om at Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) blir stengt.

– Vi ber også om en omfattende gjennomgang av bruken av dyr i lovgivningsmessig toksisitetstesting i Europa, inkludert Storbritannia, sier administrerende direktør i Cruelty Free International, Michelle Thew, i en uttalelse.

Apekatt festet i metallstativ. Foto: Cruelty Free International / SOKO Tierschutz / Skjermdump Youtube

– Slo apekatt mot dør

Dyrevernsorganisasjonene sier videoen viser at dyrene ble holdt fanget i for små bur, uten muligheter til å leke eller utfolde seg, noe som bryter europeisk og tysk lovgivning for dyreforsøk.

Videoen viser blant annet hunder som tvangsfores med medisiner gjennom tuberør, blør i burene og henger etter kroker. Tydelig redde apekatter spennes fast etter nakken i et metallstativ, før det gjennomføres kjemiske forsøk.

Aktivisten sier måten dyrene ble behandlet på var sjokkerende.

– En ansatt slo en apekatt mot kanten av en dør med overlegg, heter det i en melding fra Soko Tierschutz, ifølge DPA.

Apekatter festet i metallstativ. Foto: Cruelty Free International/ SOKO Tierschutz / Skjermdump Youtube

Bestrider nytteverdien

Cruelty Free International opplyser at det familieeide LPT-laboratoriet utfører eksperimenter på katter og kaniner, i tillegg til hunder og apekatter. Organisasjonen skriver på sine hjemmesider at dyrene blir gitt kjemikalier eller medisiner, for å finne ut hvor mye dyrene tåler.

En hund tvangsfores medisiner gjennom en tube. Foto: Cruelty Free International / SOKO Tierschutz / Skjermdump Youtube

«Dyrene blir injisert med – eller tvinges til å spise – stadig økende mengder med et stoff, for å måle effekten. Dette kan medføre oppkast, indre blødninger, pustebesvær, feber, vekttap, apati, hudproblemer, organsvikt og til og med død. Det benyttes ingen form for smertelindring», skriver Cruelty Free International.

Organisasjonen hevder også at dyrene ofte reagerer annerledes enn det mennesker ville gjort, og at forsøkene derfor har liten verdi.

Etterforskes

LPT-laboratoriet har foreløpig ikke kommentert påstandene, ifølge DPA.

Bernhard Frosdorfer, pressetalsmann for Harburg fylke (som omfatter Hamburg) sier til nyhetsbyrået at det vil gjennomføres nye undersøkelser i etterkant av avsløringene. Frosdorfer påpeker at tidligere undersøkelser ikke har avdekket noe straffbart.

Nyhetsbyrået skriver samtidig at The Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety, tilsvarende det norske Mattilsynet, allerede har siktet laboratoriet for lovverket som omhandler forsøk på dyr.