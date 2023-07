Representanter fra Sverige, Tyrkia og Finland møtes nå i Nato-hovedkvarteret i Brussel for å diskutere Sveriges medlemskap.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag sier Jens Stoltenberg at «tiden er inne for at Sverige blir Nato-medlem».

– Enhver utsettelse av Sveriges medlemskap vil bli ønsket velkommen av PKK og Putin i Russland, sier Stoltenberg.

Tyrkia anklager Sverige for å være en frihavn for den kurdiske frigjøringsgruppen PKK. Både Tyrkia og EU anser denne gruppen som «terrorister».

Generalsekretæren sier videre at ledere fra Tyrkia og Sverige vil møtes igjen på mandag, og sier alle partene ble enige om å si at Sveriges medlemskap er «innenfor rekkevidde».

Nato-toppmøtet neste uke finner sted i Vilnius i Litauen, som ligger rett på grensen til Russland og Belarus. Den tidligere sovjetrepublikken har lenge vært en svært kritisk stemme mot Russland. Foto: MINDAUGAS KULBIS / AP

Nato-toppmøte neste uke

Tirsdag og onsdag neste uke er det Nato-toppmøte i Litauens hovedstad Vilnius.

Der blir hovedfokuset krigen i Ukraina og Sverige og Finlands Nato-medlemskap, som i Madrid i fjor.

Kun to land har foreløpig ikke akseptert Sveriges søknad til å bli Nato-medlem, Ungarn og Tyrkia.

Finland fikk sin søknad godkjent 4. april i år.