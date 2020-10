Det skriver nettavisen Forbes.

På New York Post (NYP) sine hjemmesider hevder avisen at kontoen blir holdt som gissel.

Ifølge NYP krever Twitter at avisen sletter seks meldinger med lenker til en omstridt artikkel i avisen som kommer med beskyldninger mot både presidentkandidat Joe Biden og hans sønn Hunter.

Koblet til desinformasjonskampanje

Artikkelen var basert på informasjon fra blant annet tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon og Donald Trump sin advokat Rudy Giuliani. Twitter mener artikkelen kan kobles til en desinformasjonskampanje før det amerikanske presidentvalget.

Ingen andre anerkjente amerikanske medier har trykket saken, og opplysningene i den har også blitt tilbakevist av både Bidens og flere eksperter.

50 tidligere etterretningsfolk i USA, blant annet flere tidligere CIA-direktører, mener mye tyder på at Russland står bak. I et brev som er undertegnet av de 50, og som er trykket i Politico, står det blant annet:

«Det har alle de klassiske kjennetegnene til en russisk informasjonsoperasjon. (... Det stemmer overens med russiske målsettinger om å skape politisk kaos i USA, og undergrave Joe Bidens kandidatur.»

Ifølge NTB vektlegger etterretningsfolkene som har underskrevet brevet at de ikke vet hva som er sant, og ikke har bevis for russisk innblanding, men at de av erfaring sterkt mistenker at russiske myndigheter har spilt en viktig rolle i saken.

Skal ha nektet å sitere artikkel

Ifølge New York Times skal en av journalisten som skrev saken i NYP ha nektet å signere sin egen artikkel. Årsaken skal være at journalisten ikke kunne gå god for opplysningene som kom frem i artikkelen.

Også flere andre ansatte i NYP skal ha stilt spørsmål ved om avisen har gjort nok for å verifisere det som kom frem.

New York Post er en konservativ avis eid at Rupert Murdochs mediekonsern News Corporation. Selskapet eier også Fox News, som regnes som Trumps yndlingskanal.