Trump: Ingen flere løslatelser fra Guantanamo

– Det bør ikke bli flere løslatelser. Dette er ekstremt farlige mennesker og bør ikke bli tillatt tilbake på slagmarken, skriver Trump på Twitter.

I dag sitter 59 fanger igjen ved fangeleiren på Guantánamobukten på Cuba som ble opprettet etter terrorangrepene mot New York og Washington D.C. Bare en håndfull har blitt stilt for en domstol.

President Barack Obama beordret straks han tiltrådte som president i januar 2009, at fangeleiren skulle nedlegges i løpet av ett år. Men kongressen motsatte seg planene og Obama har støtt på juridiske, politiske og diplomatiske utfordringer i forsøket på å stenge leiren.

Cuba, som USA nylig gjenopptok diplomatisk bånd med, krever at USA gir tilbake Guantanamobukta, som amerikanerne har leid siden 1903.

Donald Trump vil ikke låse døra til fangeleiren og sa under presidentkampanjen at han vil fylle Guantanamobasen med «bad dudes», eller «ondskapsfulle karer», dersom han vant valget.

Det siste året har Obama-administrasjonen intensivert arbeidet med å få fangetallet ned og overføre fanger til tredjeland.

Trump sa i sommer til avisen Miami Herald at han ville åpne for at også amerikanere som beskyldes for terror kan bli sendt til Guantánamo.

11. januar 2002 ble de første fangene i USAs krig mot terror sendt til den amerikanske militærbasen på Cuba.

På det meste satt nærmere 800 fanger i Guantanamo-leiren. Bush-administrasjonen overførte 532 fanger, hovedsakelig til Afghanistan og Saudi Arabia. Obama arvet 242 fanger.