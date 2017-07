Fem grunner til at Trumps helsereform kollapset

Dermed må republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell velge. Skal han forsøke å mekke til enda et nytt kompromiss i egne rekker, eller skal han åpne døra for demokratene og revisjon av Obamas Affordable Care Act, på folkemunne «Obamacare»?

Slik det ser ut nå har han mislykkes i sitt livs viktigste politiske styrkeprøve. Motsetningene i partiet er simpelthen for store.

1: Den konservative motstanden

Begge senatorene som i natt gjorde det klart at de ikke ville støtte forslaget viste til at det ikke gikk langt nok i å avskaffe Obamacare. Det som særlig irriterer de konservative, er tre ting:

To ekstraskatter som Obama innførte blir beholdt. De gjelder for amerikanere som tjener over 200.000 dollar, eller 250.000 om det er et par. Hvis du går uten forsikring i to måneder i løpet av et år, vil du bli miste retten til forsikring i 6 måneder. Dette er en «lavere straff» enn under Obamacare, der amerikanere uten forsikring blir bøtelagt. Hensikten er å sørge for at nok unge, friske mennesker tegner forsikring.

Rand Paul tror flere ville tegnet forsikringer med flere rimelige alternativer. Foto: Andrew Harnik / AP

Forslaget går ikke langt nok når det gjelder å senke forsikringspremiene. Det er et av hovedargumentene til senator Rand Paul, som mener at langt flere ville tegnet forsikringer med flere rimelige alternativer.

2: Motstanden fra moderate republikanere

I Senatet er denne gruppen frontet av tre kvinner, med Susan Collins fra Maine som den mest markerte. Hennes argumenter er som følger:

Forslaget innebærer dype kutt i det sikkerhetsnettet som Medicaid har representert i over 50 år.

Medicaid er helseprogrammet for USAs fattige og handikappede. Den republikanske ledelsen vil trappe ned på den føderale støtten til programmet, blant annet ved å innføre «pr. hode»-overføringer til delstatene som alternativ til å dekke faktiske utgifter.

Susan Collins er den mest markerte av de tre moderate republikanske kvinnene som er motstandere av den nye helseplanen. Foto: Andrew Harnik / AP

Premiene for dem med kroniske sykdommer eller kjente, alvorlige lidelser vil øke kraftig. Det skyldes at delstatene kan vedtå å redusere kravene til hvilke «grunnleggende helsetilbud» en forsikring må inneholde. I stedet skal det opprettes egne fond som skal dekke kronisk syke, men slike fond har tidligere vist seg å raskt bli underfinansierte.

Collins mener det er feil å vedta en så stor reform uten grundige, åpne høringer i Senatet. Kongressens budsjettkontor (CBO) har heller ikke rukket å komme med sine beregninger for hvor mange som vil være uten forsikring ti år fra nå, sammenliknet med situasjonen om en beholder dagens helseforsikringsordning.

3. En passiv president Trump

President Donald Trump har verken holdt noen tale til nasjonen om helsereformen, reist rundt i landet for å mobilisere støtte, eller vært aktiv for å hjelpe ledelsen i Senatet når det gjelder å forhandle fram kompromisser.

Han sier nå han er «skuffet» etter sju år med forsøk på å avskaffe Obamacare.

Presidenten testet amerikansk-produserte produkter i stedet for helseplanen mandag. Foto: Olivier Douliery / AFP

I går var president opptatt med en kampanje for å kjøpe amerikanskproduserte produkter, mens mange mener han burde engasjert seg mer for å samle republikanerne i deres viktigste kampsak.

4: Forslaget er upopulært blant velgere

Dobbelt så mange amerikanere foretrekker Obamacare sammenliknet med dem som foretrekker forslaget fra republikanerne i Senatet. Det visere en meningsmåling foretatt av Washington Post og ABC News denne måneden.

50 prosent av de spurte foretrekker Obamacare, 24 prosent sier republikanernes forslag.

Blant republikanske guvernører er det også flere som er skeptiske til nedtrappingen av Medicaid.

Legeforeningen, flere sykehus og helseforsikringsgiganten Blue Cross Blue Shield har tatt avstand fra forslaget i Senatet.

5: Null støtte fra demokrater

Ingen demokratiske senatorer støtter forslaget fra den republikanske ledelsen i Senatet.

De har heller ikke blitt invitert til å samarbeide.

Republikanerne har jo flertall i begge kamre i Kongressen, og med en republikansk president hadde de regnet med å klare dette selv.

Trump krisemaksimerer – hva nå?

President Trump har både tvitret og sagt tirsdag at republikanerne nå bare bør la Obamacare fortsette, slik at det blir klart for alle hvor mislykket helseforsikringsordningen er.

– Da vil demokratene komme til oss for å forhandle, mener presidenten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den demokratiske lederen i Senatet, Chuck Schumer, var bitende i sitt svar:

– Presidenten vil la Obamacare kollapse. Han foretrekker å bruke millioner av amerikanere som pant i et politisk spill, sa Schumer tirsdag kveld.

Chuck Shumer beskylder Trump for å bruke folk som pant i et politisk spill. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Schumer foreslår nå en tverrpolitisk innsats med å revidere Obamacare, og peker på tre mål:

Lavere premier Stabilisering av forsikringsmarkedet. Mange selskaper har trukket seg ut av lite lukrative regioner Bedre helsetilbud for befolkningen

McConnell vil ha avstemning

Mitch McConnels ønske om ren avskaffelse av »Obamacare» møter motstand. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Republikanernes leder, Mitch McConnell sa tirsdag kveld at han uansett ønsker å gjennomføre en avstemming om «kun avskaffelse» av Obamacare i Senatet.

– Så får vi se hva som skjer, sa McConnell.

Men ifølge CNN har altså tre senatorer sagt de ikke ønsker noen debatt om det eksisterende forslaget. Med mindre de endrer oppfatning, blir det heller ingen avstemming.

Da blir spørsmålet om saken blir satt på vent til fordel for skattereform og infrastrukturprogram, eller om republikanerne takker ja til demokratenes invitasjon.