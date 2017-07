– La Obamacare svikte, da blir det mye lettere, sa Donald Trump til pressen tirsdag.

Sent mandag norsk tid ble det kjent at republikanerens forslag, den såkalte Better Care Reconciliation Act (BCRA), fikk nådestøtet. Lovforslaget hadde ikke nok stemmer i senatet.

– Jeg vil ikke ta ansvar for dette, republikanerne vil ikke ta ansvar for dette. Vi vil la Obamacare svikte, og så vil demokratene komme til oss og si «hvordan fikser vi det, eller hvordan lager vi et nytt forslag», spådde presidenten.

Donald Trump: – Vent til Obamacare svikter Du trenger javascript for å se video.

«Oppheve, deretter erstatte»

Dette er ikke i tråd med partifelle og majoritetsleder Mitch McConnell foreslo tirsdag.

Etter det ble klart at BCRA ikke hadde nok stemmer kunngjorde McConnell at han nå ville forsøke å oppheve Obamacare uten å ha alternativ lovgivning klar til å overta.

Den ideen ser nå ut til å ha krasjet på mindre enn 24 timer.

LITE STØTTE: Majoritetsleder Mitch McConnell har ikke gitt opp håpet om å oppheve Obamacare, selv om hans siste forslag møtte veggen nesten umiddelbart. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Flere republikanske senatorer kunngjorde nærmest umiddelbart at de ikke var villige til å en gang diskutere forslaget.

– Jeg kom ikke til Washington for å skade folk, sa senator fra West Virginia Shelley Moore Capito ifølge New York Times.

– Jeg kan ikke stemme for å oppheve Obamacare uten en erstatning som adresserer mine bekymringer og våre behov i West Virginia.

Shelley Moore Capito er ikke villig til å diskutere forslaget fra Mitch McConnell (i bakgrunnen) om å oppheve Obamacare uten en klar erstatter. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Hun rykket ut umiddelbart sammen med senatorene Lisa Murkowski fra Alaska og Susan Collins fra delstaten Maine. Sammen avlivet de forslaget fra majoritetsleder McConnell nesten før det var blitt foreslått.

Det er nærmest utenkelig at noen av demokratene i senatet vil stemme for å oppheve Obamacare. Dermed blir det umulig for McConnell å sanke nok stemmer i senatet.

McConnell sier ifølge Reuters likevel at han ønsker å holde en avstemming om å oppheve Obamacare i «nær fremtid», og har dermed ikke gitt opp håpet.

Prestisjeløfte

Republikanerne har lovt å oppheve The Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, siden lovgivningen ble vedtatt for syv år siden.

Nå kan det likevel se ut som de har sviktet, til tross for at partiet har flertall både i senatet og i Representantenes hus, i tillegg til presidentsetet.

– Dette betyr ikke at vi gir opp. Vi vil nå utforske nye muligheter for å gi amerikanere lettelse fra Obamacare. Jeg synes vi skylder dem såpass, sa McConnell tirsdag.

Det første forslaget til en ny helsereform, den gang kalt The American Care Act, kom aldri gjennom Representantenes hus.

Et nytt forslag ble senere vedtatt med knapt flertall og nærmest uten debatt i Representantenes hus i mai.

Nå er begge forslagene tilsynelatende historie, og republikanerne må tenke nytt om de skal gjennomføre sitt største prestisjeløfte.