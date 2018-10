Trump står fast på sin støtte til høyesterettskandidaten.

Trump sa til pressen mandag at han fortsatt håper at Kavanaugh skal bli godkjent av Senatet.

– Jeg har ingen plan B, sa Trump.

Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein i justiskomiteen har på sin side beskyldt Det hvite hus for å legge begrensninger på granskingen.

Men Trump hevder altså at Senatet kan be FBI om undersøke alt de ønsker.

Trump imponert over Kavanaugh

Trump sa også at han var imponert over Brett Kavanaughs åpenhet om sine alkoholvaner.

– Han hadde litt problemer, og jeg synes det var ganske fantastisk at han fortalte om det som skjedde, sa Trump, som også spøkte med at det ikke ville vært aktuelt for ham selv, som er avholdsmann.

– Men hadde jeg drukket, ville jeg ha vært en av verdens verste, la Trump til.

Det er protester hver dag mot Brett Kavanaughs kandidatur til høyesterett. Her fra Boston i dag. Foto: Scott Eisen / AFP

Demokratene er ikke «engler»

Trump kom også med noen stikk til sine motstandere:

– Og du vet, de er heller ikke noen engler, sa Trump om demokratene i Senatet.

Presidenten sa at han en gang hadde opplevd en demokratisk senator i en svært kompromiterende situasjon.

Men da Trump ble presset av en journalist til å oppgi navn på vedkommende, svarte han at det heller får vente til han skal skrive bok.

Mener Kavanaugh løy om drikking

Charles Ludington, som gikk i samme klasse som Kavanaugh på high school, mener Kavanaugh løy under høringen i senatskomiteen.

– Kavanaugh var ofte truende og aggressiv når han hadde drukket, sier Ludington, som legger til at det ikke stemmer at Kavanaugh aldri ble bevisstløs etter å ha fått for mye å drikke, slik han selv sa i høringen.

– Han løy om dette under ed, sier Ludington.

Ludington, som nå er professor ved North Carolina State University, skal etter planen avhøres av FBI-granskerne mandag, skriver BBC,

Sprikende vitnesbyrd

En annen klassekamerat forteller en helt annen historie. Den republikanske politikeren, Chris Dudley, som er en tidligere kjent basketballspiller, sier at han aldri så at Kavanaugh fikk «black out» etter å ha drukket alkohol, skriver Washington Post.

Disse er to av flere tidligere klassekamerater av høyesterettskandidaten som har gått ut med sine historier om alkohol og festing da de gikk på high school sammen.

Traumatisk tid

Trump sier at Kavanaugh og hans familie har hatt det traumatisk, og at han har vært gransket tidligere.

– Han har vært gjennom sju granskinger allerede, sa Trump.

Presidenten sa at det ikke er mulig å beskrive det Kavanaugh og hans familie har vært igjennom den siste tiden.

Trump sier en rask FBI-granskning er viktig for Kavanaugh og hans familie. Du trenger javascript for å se video. Trump sier en rask FBI-granskning er viktig for Kavanaugh og hans familie.

Men presidenten la til at han har et «åpent sinn», dersom FBI skulle finne noe kritikkverdig i sin gransking.

FBI i gang med intervjuer

Deborah Ramirez som har sagt til magasinet The New Yorker at Kavanaugh blottet seg for henne under en studentfest. Dette er blitt avvist av Kavanaugh. Foto: Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence via AP / AP

FBI intervjuet søndag én av de tre kvinnene som har kommet med beskyldninger mot Kavanaugh, skriver AP.

Deborah Ramirez, har sagt at Kavanaugh blottet seg for henne under et selskap i begynnelsen av 1980-tallet da de var studenter på Yale.

Christine Blasey Ford, var den første kvinnen som gikk ut med anklager mot Kavanaugh om et forsøk på voldtekt under en fest på high school i 1982.

Kavanaugh har benektet alle anklager som er blitt rettet mot ham.

Den republikanske senatoren Jeff Flake fikk med seg justiskomiten på kravet om denne nye granskning av Kavanaugh før den endelige avstemningen i det fulltallige Senatet.

