President Donald Trump utnevnte tidligere i år Matthew Petersen som dommer i den føderale distriktsdomstolen i hovedstaden Washington D.C.

I forbindelse med utnevnelsen ble Petersen spurt ut om sine kunnskaper i justiskomiteen i Senatet onsdag i forrige uke. Senatet må godkjenne dommere før de kan tiltre.

På gjentatte spørsmål fra den republikanske senatoren John Kennedy kom det frem at Petersen ikke hadde vært med på noen former for rettssak før.

Deler av utspørringen av Kennedy Ekspandér faktaboks Deler av utspørringen av Matthew Peterson i Senatets justiskomite 13. desember:

Senator Kennedy: Have you tried a jury trial?

Matthew Petersen: I have not.

Senator Kennedy: Civil?

Matthew Petersen: No.

Senator Kennedy: Criminal?

Matthew Petersen: No.

Senator Kennedy: Bench?

Matthew Petersen: No.

Senator Kennedy: State or federal court?

Matthew Petersen: I have not.

Senator Kennedy: Have you ever taken a deposition by yourself?

Matthew Petersen: Uh, I believe no.

Senator Kennedy: Just for the record, do you know what a motion in limine is?

Matthew Petersen: I would probably not be able to give you a good definition right here at the table.

Kilde: BBC

I løpet av fem pinlige minutter klarte han heller ikke å redegjøre for hva grunnleggende juridiske begreper betyr, skriver Washington Post.

Videoen av utspørringen har blitt sett over fem millioner ganger i den knappe uken som har gått.

Etter utspørringen sa senator Kennedy til WWLTV at «Selv om du har sett "My Cousin Vinny" så gjør deg ikke kvalifisert til å være en føderal dommer» i en referanse til en film med en inkompetent advokat.

Senator John Kennedy er ikke i familie med sin navnebror, tidligere president John F. Kennedy. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Trakk seg i brev

Kennedy har sagt at han snakket med president Trump på telefon, og at presidenten sa seg enig i at Petersen var uerfaren.

Etter at videoen av utspørringen gikk viralt, har Petersen trukket sitt kandidatur.

– Mens jeg er beæret over å ha blitt utnevnt til denne stillingen, har det i løpet av de siste dagene blitt klart for meg at utnevnelsen er blitt forstyrrende – og det er ikke rettferdig for deg og din administrasjon, skriver Petersen i sitt brev til Trump.

Paranormale og «Djevelens plan»

Petersen er den tredje Trump-utnevnte dommerkandidaten som blir stoppet fra å tiltre i løpet av den siste uken.

Lederen for Senatets justiskomite, Republikaneren Chuck Grassley, har stoppet to av utnevnelsene til sin partifelle Donald Trump. Foto: AARON P. BERNSTEIN / Reuters

I forrige uke sa lederen for Senatets justiskomite, Republikaneren Chuck Grassley, at behandlingen av Trumps utnevnelser av Jeff Mateer og Brett Talley, ikke vil gå videre.

Talley hadde ifølge nettstedet Slate omtalt den tidlige historien til Ku Klux Klan (KKK) på en positive måte i innlegg han har skrevet på nettet.

Det er også kommet frem at han ikke oppga at hans kone jobber i Det hvite hus og kan være involvert i utnevnelsen av dommere.

I sin skriftlige utredning til justiskomiteen om seg selv skrev Talley at han var en del av The Tuscaloosa Paranormal Research Group.

Gruppen beskriver på sin nettside seg selv som en gruppe etiske mennesker som «søker sannheten om paranormale forekomster».

Innsettelsen av Neil Gorsuch i høyesterett er regnet som av Trumps største seire i hans første år som president. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Den andre dommeren, Jeff Mateer, ble stoppet etter at CNN avslørte at han i 2015 kalte transkjønnede barn for bevis for «Djevelens plan».

Utnevnt langt fler enn Obama

Til tross for tilbakeslagene med de tre, er utnevnelsen av nye dommere en av de store suksessene i Trumps første elleve måneder i jobben.

Hans tilhengere regner innsettelsen av konservative Neil Gorsuch i høyesterett som en av hans store seire.

Samtidig har Trump ifølge The Atlantic også fått satt inn flere dommere på lavere nivåer enn noen annen president har klart i løpet av sitt første år.