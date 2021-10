Når Trump reiste fra luksusresidensen i Florida til Iowa, er det ikke en hvilken som helst tur.

Det er nærmest en politisk tradisjon i USA at mulige presidentkandidater tester temperaturen ved å dyppe tærne i delstaten i som sparker i gang valgkampen.

Folkemøtet kom samtidig med ferske meningsmålinger viser sterk støtte blant Iowas innbyggere til den tidligere presidenten.

Hvis han skulle bestemme seg for å stille til valg igjen, vil han slå Florida-guvernør Ron DeSantis, hevdet han. Samtidig ga han sin støtte til flere republikanske politikere som stiller til kongressvalget neste år.

Men selv om han strødde om seg med både løfter og hint, lanserte han ikke seg selv som presidentkandidat for Republikanerne.

– Vi vil raskt fullføre muren og stanse illegal immigrasjon en gang for alle. Vi vil starte alt på nytt igjen. Det ville vært så mye bedre om vi hadde hatt et ærlig valg, men vi kan gjøre det igjen!

På et tidspunkt spekulerte han på om demokraten Stacey Abrams, en tidligere guvernørkandidat i Georgia, vil stille til valg.

– La oss stille mot Stacey Abrams, jeg vil gjerne det, sa han.

Trumps politiske aksjonskomité har fått navnet «Save America». Her holder hans støttespillere opp bannere under folkemøtet i Iowa lørdag. Foto: Rachel Mummey / Reuters

Hamret løs på sine egne og på Biden

Under en 90 minutter lang tale beskyldte han president Joe Biden for å bringe landet til randen av sammenbrudd.

– Vi skal ta Amerika tilbake igjen, sa han.

Han hamret løs på Bidens håndtering av blant annet pandemien og tilbaketrekningen fra Afghanistan.

– Ikke si at jeg ikke advarte dere. Vi må sende det radikale venstre en beskjed de aldri kommer til å glemme, sa Trump i det han oppmuntret sine støttespillere til å stille opp i mellomvalget i 2022.

Trump fortsatte også å angripe de etablerte politikerne i eget parti. I tillegg gjentok han påstander om valgjuks under presidentvalget i 2020.

Populær på meningsmåling i Iowa

En meningsmåling i Iowas ledende avis, Des Moines Register, viser at Donald Trump er mer populær i Iowa enn noen gang tidligere. 53 prosent av statens innbyggere er positive til Trump.

53 prosent sier at de har «veldig bra» eller «ganske bra, mens 45 prosent sier «veldig dårlig» eller «ganske dårlig». I begge tilfeller er det de beste tallene Trump har hatt i Iowa.

Blant republikanerne gjør Trump det veldig godt. Hele 91 prosent sier de har et godt inntrykk av ham. Til gjengjeld sier hele 99 prosent av demokratene at de har et dårlig inntrykk av den forrige presidenten.

En av meningsmålingens respondenter, en 81 år gammel republikaner, oppgir at han liker Trump veldig godt, fordi han ikke oppfører seg som en typisk politiker.

Samtidig som Iowas borgere liker Trump veldig godt, har følelsene for sittende president Joe Biden kjølnet veldig.

Så mange som 61 prosent ser negativt på Biden. Dette er den verste målingen for Bidens popularitet i løpet av de ti siste årene.

Donald Trump ble nummer to i partimøtene i Iowa i 2016. Her snakker han til tilhengere i Des Moines etter at resultatet var klart. Foto: JIM WATSON / Afp

Første delstat i 2024

Iowa er den første delstaten der velgerne kan si sin mening om hvem de vil skal bli partienes presidentkandidat.

I 2024 holder Iowa partimøter over hele delstaten mandag 5. februar. Der velges delegater til de to partienes landsmøter.

Under valgkampen i 2016 ble Trump nummer to blant republikanerne med 24,3 prosent, bak Ted Cruz med 27,6 prosent.

For Trump var likevel 2.-plassen en seier, ettersom den viste at han var en kandidat med reelle vinnersjanser.