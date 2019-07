Trump tapte Twitter-kamp

Ankedomstolen i New York mener at presidentens twitterbruk er så offisiell at han ikke kan blokkere noen fra å følge den.

Kan ikke blokkere

«Presidenten poster daglig alt fra meninger til politiske kunngjøringer på Twitter, noe som gjør presidentkontoen til et offentlig forum», ifølge kjennelsen.

Bakgrunnen er at syv enkeltpersoner har saksøkt presidenten for å ha blokkert dem etter at de hadde kritisert hans politikk.

Twitter-kontoen @realDonaldTrump har nesten 62 millioner følgere. I tillegg poster han på kontoen til den amerikanske presidenten @Potus med 26,2 millioner følgere.

Nå må han la alle som ønsker å ytre seg får lov til det.

Vil få konsekvenser

Beslutningen er ventet å få store ringvirkninger innen amerikansk politikk. Domstolen understreker at enhver folkevalgt som bruker sosiale medier til noe tjenesterelatert, bryter ytringsfriheten dersom kritikere blokkeres.

– Regjeringen får ikke fremheve ytringer den er enig med gjennom å blokkere eller undertrykke ytringer den er uenig med, har domstolen slått fast.

Det amerikanske justisdepartementet er skuffet over utfallet, sier talsperson Kelly Laco. Departementet vurderer nå mulige skritt i saken.

Tirsdagens beslutning får mer oppmerksomhet enn en likende kjennelse i januar, da en domstol i Virginia slo fast at en politiker i delstaten også brøt grunnloven ved å blokkere kritikere.