Trump talte til sitt første folkemøte siden han forlot Det hvite hus

Trump talte under et folkemøte i Wellington i Ohio, det første av typen siden han gikk av som president i januar. Flere kommer til å følge – ekspresidenten skal drive valgkamp fram mot mellomvalget neste år.

– Vi vil gjenerobre Representantenes hus, vi vil gjenerobre Senatet, og vi vil gjenerobre USA, sa han.

Trump, som har blitt utestengt fra sosiale medier og står overfor flere rettssaker, har hintet om at han kan komme til å stille som kandidat igjen i 2024.

– Vi kan bli nødt til å vinne en tredje gang. Det er mulig, sa Trump og ble møtt med jubelbrøl fra publikum.

Påstander om valgfusk

Trump fortsatte å fremme beviselig usanne påstander om at han vant valget i november.

Han ble stilt for riksrett av et flertall i Representantenes hus – blant dem ti republikanere – for å ha oppildnet til stormingen av Kongressen 6. januar, nettopp ved å fremme slike påstander. Trump ble frikjent i Senatet.

– Valget var over. Og vi vant en stor seier. Så gjorde de noe som aldri skulle vært lov, sa han.

Ellers hamret Trump løs på Biden, og sa at han «ødelegger nasjonen rett foran øynene våre»

HEIET PÅ TRUMP: Supportere som heiet på Trump i Wellington Ohio 26. juni Foto: Tony Dejak / AP

Hevnturné

Flere tusen møtte opp til folkemøtet i Ohio.

Et av formålene var å hjelpe Max Miller, som utfordrer den sittende kongressrepresentanten Anthony Gonzalez i primærvalget neste år. Trump går målrettet etter partifeller som stemte for riksrettssaken mot ham, og Gonzalez er først ut.

Trumps organisasjon Save America sier at Ohio-talen er den første av mange opptredener fra ekspresidenten til «støtte for kandidater og saker som fremmer MAGA-agendaen og prestasjonene til president Trumps regjering».

Neste uke skal han besøke USAs grense mot Mexico. Der ventes det at han vil angripe Biden-administrasjonens innvandringspolitikk. Det er minst tjue år siden det har vært like stor pågang av migranter mot grensa, ifølge tall fra den amerikanske toll- og grensemyndigheten CBP.