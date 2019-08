Trump sier han har hatt en «fantastisk samtale» med Danmarks leder

Tonen var en helt annen for få dager siden.

USAs president avlyste et besøk til Danmark fordi danskene ikke ville diskutere et salg av Grønland. Han var invitert av dronningen og besøket skulle skje 2. september.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kalte det for «en absurd diskusjon» da avisa Wall Street Journal skrev at Trump og USA ønsket å kjøpe Grønland fra Danmark.

Andre danske politikere mente det måtte være en spøk.

Trump karakteriserte Frederiksens svar som «stygt» og «upassende». Nå sier presidenten at han har hatt en «fantastisk samtale» med den danske statsministeren.

– Vi har et veldig godt forhold til Danmark og vi ble enige om å snakke sammen senere, sa Trump foran Det hvite hus i natt før han la ut på reisen til G7-møtet i Frankrike.

De snakket sammen torsdag.

– Hun var veldig hyggelig. Hun ringte og det satt jeg pris på, sier den amerikanske presidenten.

USAs president Donald Trump har snudd og roste den danske lederen etter en telefonsamtale. Foto: ALASTAIR PIKE / AFP

Den danske utenriksdepartementet (UD) bekreftet i går at Frederiksen ringte Trump torsdag.

De to statslederne diskuterte blant annet behovet for å utvikle det videre samarbeidet mellom USA og Danmark, samt håndteringen av landenes felles sikkerhetspolitiske utfordringer, opplyser utenriksdepartementet i København.

Telefonsamtalen var av den konstruktive sorten, ifølge dansk UD.

Trump skulle ha reist til Danmark etter et besøk i Polen. Det var planlagt møter med næringslivsledere og politikere. Han skulle ha møtt Danmarks dronning og statsministrene fra både Danmark og Grønland.

Da både den danske og grønlandske lederen gjorde det klart at Grønland ikke var til salgs, tvitret Trump at det ikke ble noe av besøket.

Danmarks statsminister svarte at hun er «ergerlig og overrasket» over Trumps avlysning. Hun ønsket likevel ikke å gå inn i en ordkrig med president Trump.

– Jeg synes vi skal holde fast ved at det er den amerikanske presidenten som har meldt avbud, sier hun til dansk TV 2.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen ringte USAs president etter konflikten om Grønland. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Nå er det også blitt kjent at Trump gjenåpner USAs konsulat på Grønland. Det ble stengt i 1953.

Det nye amerikanske konsulatet i Nuuk skal være operativt neste år, skriver nyhetsbyrået Ap, som har sett et brev til kongressen fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Konsulatet vil være «en viktig komponent i innsatsen for å øke USAs tilstedeværelse i Arktis og vil være en effektiv plattform for å fremme amerikanske interesser på Grønland», heter det i brevet.

Dagen før Danmarks statsminister ringte USAs president, snakket landenes toppdiplomater sammen.

– Utenriksministeren sa at han verdsetter Danmarks samarbeid som en av USAs allierte og Danmarks bidrag til å møte de felles globale sikkerhetsprioriteringene, heter det fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Utenriksministrene Mike Pompeo og Jeppe Kofod snakket også om å styrke samarbeidet med Danmark – inkludert Grønland – i Arktis. Den danske utenriksministeren tvitret om samtalen og kalte den «ærlig».

Pompeos oppringning var trolig et forsøk på å glatte over dagen etter Trump hadde kalt statsminister Frederiksens avvisning av tilbudet om å kjøpe Grønland for «stygt» og «en fornærmelse» mot USA.

