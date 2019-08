Tross noen dårlige opplevelser har vi ikke gitt oss helt med landovertagelser. Narvik-ordfører Rune Edvardsen står i spissen for at nye Narvik kommune skal overtale en nabokommune om å legge kommunegrensa én fjord lengre sør, slik at nye Narvik får med seg eiendomsretten til et stort kraftverk. Tilbudet er på 120 millioner kroner.