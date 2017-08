Trump kritiserte ferier – nå tar han langfri for å spille golf

Fredag reiser den amerikanske presidenten på en 17 dagers ferie til sin private golfklubb i New Jersey. Trump og hans tilhengere har likt å påpeke hans motstand mot ferier, til tross for at han støtt og stadig reiser på helgeturer for fornøyelsens skyld.

Så langt i år har han tilbrakt 13 av 28 helger utenfor Det hvite hus, hovedsakelig på hans eiendommer i Palm Beach, Florida og New Jersey, ifølge en oversikt AP har gjort.

«Hvor ofte ser du meg ta ferie?»

«Ikke ta ferie. Hva er poenget? Hvis du ikke trives i jobben din, har du feil jobb», skrev Trump i sin 2004-bok Trump: Tenk som en milliardær.

I et intervju med Larry King det samme året sa Trump at hans mest suksessfulle bekjente aldri tok ferier og at deres forretninger er deres ferie.

«Du og jeg er venner. Hvor ofte ser du meg ta ferie?» Spurte han King i intervjuet.

Trump har også gjentatte ganger kritisert tidligere president Barack Obama for å spille golf. Hele 27 ganger, ifølge sportsavisen SB Nation.

«Kan dere tro at med alle problemene og utfordringene USA står overfor, bruker president Obama dagen på å spille golf. Verre enn Carter», skriver han i en twitter-melding fra 2014.

Donald Trump deltar ofte på turneringene som holdes ved hans private golfanlegg i New Jersey. Foto: Kelvin Kuo / Reuters

Trump sa i fjor at han selv ikke kom til å ha tid til å spille golf hvis han ble president. «Jeg kommer til å jobbe for dere», sa han til sine tilhengere i Virginia.

Likevel spiller han golf hver gang han er på besøk på golfanleggene sine. Og til tross for bilder som dukker opp på sosiale medier, hender det at hans egen administrasjon benekter presidentens fritidsaktiviteter.

Budsjettproblem for lokalsamfunnet

Presidentenes ferieturer legger mye press på små lokalsamfunn. Byen Bedminster i New Jersey, med sine 8000 innbyggere, tar stadig imot besøk fra Trump når han ønsker å spille golf. Og innbyggernes bekymringer er at besøkene blir en belastning for byens budsjett.

– Utfordringen er at vi har begrensede ressurser til å ta imot presidenten. Besøket koster byen rundt 42.000 dollar, som utgjør en halv prosent av vårt totale budsjett, sier borgermester Steve Parker i et radiointervju med BBC.

Høy sikkerhet og mye pågang fra mediene er to av faktorene som gjør det utfordrende for små byer å ta imot presidenten. Foto: Gregorio Borgia / AP

– Det er mange som protesterer når han kommer hit, fordi det krever mye overtid for mange arbeidstakere. Hvis det blir en stor utgift bør Trump dekke det, sier Jane Shooman.

Noen er likevel svært smigret over at presidenten velger å legge ferien sin til deres hjemby. «Bedminster pizza» har opplevd stor økonomisk oppgang etter at Trump åpnet et golfanlegg i nærområdet.

– Det har hjulpet oss mye, sier eieren av restauranten til BBC, som legger til at han synes det er stas å servere pizza til Trump og hans sikkerhetsvakter.