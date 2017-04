Donald Trump får stadig sterkere kritikk for å tilbringe helgene i Palm Beach på skattebetalernes regning.

For sjuende helg siden han tiltrådte, er USAs president på plass på ferieanlegget sitt i Palm Beach.

Sammen med kona Melania og sønnen Baron har Trump igjen fløyet Air Force One til Floridas østkyst.

Det ferskenfargede hotellet - med terrakottatak - ligger ved stranda på luksusøya Palm Beach og er skilt fra fastlandet med smale bruer.

– Burde ha holdt seg i Washington

Trump ønsker å tilbringe påskehelga med familien, ifølge Det hvite hus,

Men truslene mot Nord-Korea, rakettangrepet i Syria og monsterbomben som ble sluppet i Afghanistan skjærtorsdag har brakt utenrikspolitikk til toppen av Trumps agenda den siste uka.

Kritikere mener han burde ha holdt seg i Washington denne helga der det er lettere å håndtere sikkerhetspolitiske avgjørelser. I stedet har Trump etablert et slags «Situation Room» i ferieanlegget sitt.

Derfra følger presidenten og hans rådgivere nøye med på militærparaden i Nord-Korea i dag og hvorvidt Kim Jong-un vil gjennomføre en ny rakettest i forbindelse med jubileumsfeiringen i helga.

SYRIA-DISKUSJONER: Dette rommet i ferieanlegget Mar-a-Lago ble brukt for å diskutere rakettangrepet mot Syria i forrige uke. Foto: AP

Rakettangrep til sjokoladekake

Denne uka fortalte Trump i et intervju med Fox Business om sjokoladekaken han spiste - sammen med sin kinesiske kollega - da han fortalte at han hadde gitt klarsignal til et rakettangrep i Syria.

Trump er en merkevarebygger, og han har fortsatt å reklamere for eiendommene sine og det de har å tilby etter at han ble president.

Medlemskapsavgiften for luksusanlegget Mar-a-Lago er også blitt fordoblet til nærmere 1,7 millioner kroner siden valget.

Knalldyr sikkerhet

I forrige uke besøkte altså Kinas president Xi Jinping Trump i Palm Beach i stedet for i Washington.

Det to dager lange besøket skal ha kostet det lokale politiet nesten 13 millioner kroner, ifølge sheriffen i Palm Beach county.

Til NBC anslår sheriff Ric Bradshaw at det koster politidistriktet hans 500.000 kroner dagen når Trump er i Palm Beach.

PASSER PÅ: En politibil tilhørende Sherriff-avdelingen i Palm Beach passer på inngangen til Mar-a-Lago. Det lokale politiet sier Trump koster dem 500 000 hver dag han er her. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Amerikanske medier bruker stadig mer spalteplass på hva bruken av sikkerheten rundt Trump i Florida egentlig koster.

CNN anslår at han på ett år vil bruke like mye på sikkerhet som Barack Obama brukte på åtte om han fortsetter slik som nå.

I tillegg til de lokale politiutgiftene kommer kostnadene til Air Force One som er 1,2 millioner kroner per flytime.

Det hvite hus sier en helg i Mar-a-Lago koster rundt 1 million dollar. Andre kilder mener prisen er nærmere tre millioner totalt.

Les også: Bruker halvannen milliard i året på å beskytte Trump Tower

Stengte veier

Katherine Taylor er nattklubbsanger og bor i et enkelt leilighetskompleks like ved brua som går over til Palm beach.

– Det er jo litt spennende at han er her så ofte, og jeg ønsker ikke å kritisere presidenten vår. Men jeg har måttet avlyse spillejobber flere ganger de siste ukene fordi vi ikke kommer oss over dit, sier hun og peker på brua.

Veien til Palm Beach er stengt titt og ofte. Livet er blitt mer komplisert for lokale innbyggere.

STENGTE VEIER: Katherine Taylor synger på nattklubber og hoteller i Palm Beach. Etter at Trump ble presidenten, har det hendt flere ganger at hun ikke kommer seg på jobb på grunn av stengte veier. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Trump bør betale selv

Elisabeth Baskin og Debbie Jordan er langt mer kritiske. De kommer gående over brua fra Mar-a-Lago med plakater som har lite godt å si om Trump.

– Byen vår er kraftig rammet av alle disse turene til presidenten, sier Baskin, som bor et par kilometer unna.

– Det er vanskelig for folk å bruke båt i havnebassenget, fiskerne våre er rammet og vi kan ikke lenger dra på stranda i helgene.

Venninnen Debbie peker på flere titalls politibiler, som sperrer veien foran oss.

– Jeg vil anta at det ikke er særlig mange politibiler ute på veiene for å passe på den vanlige trafikken på en fredag, sier Debbie Jordan.

De to kvinnene har klaget til den demokratiske kongressrepresentanten sin som forsøker å få utgiftene til politiet i Palm Beach refundert av de føderale myndighetene.

– Men selv ikke de føderale myndighetene burde betale for dette.

– Trump burde ta regninga selv, sier Baskin.

Hun mener dessuten Trump slett ikke burde være her, men i Det hvite hus når han skal ta ha viktige møter med andre lands ledere.

DEMONSTRASJONER: Elisabeth Baskin og Debbie Jordan demonstrerer utenfor Mar-a-Lago. De mener Trump bør ta sikkerhetsregninga selv. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Sikkerhetsbrief på Facebook

USAs øverstkommanderende tilbringer helgene i et feriekompleks der det også er andre gjester.

Mange eksperter har pekt på at det også kan være et problem for USAs sikkerhet.

Da Japans statsminister Shinzo Abe besøkte Mar-a-Lago i februar, testet Nord-Korea en rakett som ble skutt mot hans hjemland.

Gjester i en av Mar-a-Lagos restauranter kunne følge hektiske telefonsamtaler mellom Trump og rådgivere i Washington ved nabobordet på nært hold.

En av dem la ut bilder av møtene på Facebook.

Etter denne hendelsen, er forholdene ved ferieanlegget blitt bedre tilrettelagt for USAs øverstkommanderende.

HAR SNUDD: President Trump har snudd sin egen agenda til å handle mest om utenrikspolitikk den siste uka. Med det følger behovet for å ta krevende avgjørelser som øverstkommanderende. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Oppfordret staben til å ta fri

Et sikkert møterom fungerer som et slags "Situation Room" og kan brukes dersom det skulle bli dramatisk i Nord-Korea denne helga.

Det hvite hus sier bare svært få av Trumps rådgivere er med til Palm Beach i helga fordi det er påske og presidenten har oppfordret staben til å ta fri.

Både president Bush og president Obama pleide å ha med seg sin nasjonale sikkerhetsrådgiver eller en annen med tilsvarende kompetanse på helgeturer og ferier - i tilfelle det skulle oppstå behov for at presidenten måtte ta raske sikkerhetspolitiske avgjørelser.