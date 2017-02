Bruker halvannen milliard i året på å beskytte Trump Tower

Trump Tower stiger 202 meter til vært fra Fifth Avenue. Foto: Kristian Elster / NRK

Selv om Donald Trump har flyttet fra Trump Tower til Det hvite hus etter at han ble president bruker amerikanske myndigheter store summer på sikkerheten til bygningen.

Førstedamen Melania Trump og parets 10 år gamle sønn Barron bor fortsatt i den 58 etasjer høye bygningen.

Politiet i New York sier at det bruker 500.000 dollar per dag – over fire millioner norske kroner – på beskyttelse av bygningen, skriver Washington Post.

På årsbasis betyr det a politiet bruker i overkant av 1,5 milliarder norske kroner på beskyttelse av Trump Tower.

Trump Tower ligger på travle Fifth Avenue og har den eksklusive juvelforretningen Tiffany's som nærmeste nabo.

Borgermesteren i New York, Bill de Blasio, har bedt om at de føderale myndighetene dekker utgiftene byen har på presidenten, men har så langt ikke fått svar.

Nesten like mye på en måned som Obama på ett år

Politi med automatvåpen og skuddsikre vester vokter inngangen til Trump Tower, også når ingen fra presidentfamilien er til stede. Foto: Kristian Elster / NRK

Så langt har Donald Trump tatt tre turer til sitt «vinterhvitehus» Mar-a-Lago.

Til sammen har de tre turene kostet rundt ti millioner dollar, eller vel 80 millioner norske kroner.

I tillegg har hans sønner, Eric Trump og Donald Trump junior, reist på flere forretningsturer til utlandet der de har vært bevoktet av Secret Service.

Til sammen har presidenten og hans families reisevirksomhet så langt kostet amerikanske skattebetalere 11,9 millioner dollar, skriver Independent.

Til sammenligning anslår den konservative organisasjonen Judicial Watch at Barack Obamas reiseutgifter utgjorde 12,1 millioner årlig i løpet av den perioden han var president.

Hver presidenttur til Donald Trumps «vinterhvitehus» Mar-a-Lago koster rundt 30 millioner norske kroner. Foto: Carolyn Kaster / AP

Utgifter til familiens reiser

Washington Post skriver at selv om familien betaler sine utenlandsreiser selv. så koster det penger for Secret Service å passer på familien når de er på reise.

Da sønnen Eric Trump nylig var i Uruguay for å reklamere for et eiendomskompleks som bærer Trump-navnet, brukte Secret Service nesten 100.000 dollar på hotellrom til sikkerhetspersonale.

Denne helgen er sønnene Eric og Donald junior i Dubai for åpningen av en Trump-golfbane

Allerede før de kom frem hadde Secret Service brukt over 100.000 kroner på hotellrom.

Kritiserte Obamas pengebruk

Independent skriver at Trump selv kritiserte president Obama for å bruke for mye av skattebetalernes penger på reiser.

I januar 2012 skrev Trump på Twitter: «President Barack Obamas ferie koster skattebetalerne millioner av doller – utrolig!»