Beskyttelse av unge innvandrere og gjenåpning av føderale myndigheter i bytte mot «muren» mot Mexico.

Det er i korte trekk det kompromisset president Donald Trump vil tilby demokratene når han skal tale i kveld klokka 22, ifølge flere amerikanske medier, deriblant Axios og CBS.

I over fire uker har store deler av det amerikanske statsapparatet vært stengt som følge av krangelen om et av Donald Trumps viktigste valgløfter: En mur på grensa mellom USA og Mexico.

Trump hevder en mur, eventuelt et stålgjerde, er helt nødvendig for å stanse ulovlig innvandring. Demokratene hevder problemet er oppkonstruert.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Foto: Carolyn Kaster / AP

Så langt har demokratene nektet å stemme for en foreslått bevilgning på 5.7 milliarder dollar (nær 50 mrd. kroner) i kongressen. President Donald Trump har svart med en såkalt «shutdown», det vil si at store deler av statsapparatet ikke lenger blir finansiert og må stenge.

Trump har truet med å holde statsapparatet stengt så lenge han ikke får finansiert «the wall», som den gjerne kalles på originalspråket. Demokratene har på sin side nektet å forhandle om sikkerhet langs grensen så lenge statsapparatet er stengt.

Det er denne fastlåste situasjonen som har vart i over fire uker.

KONSEKVENSER: Som følge av nedstengningen av store deler av statsapparatet i USA, får ikke ansatte i kystvakta lønn. Her får familiene deres gratis matvarer på et arrangement i Novato, California. Foto: Justin Sullivan / AFP

Beskyttelse for unge innvandrere

Kompromisset Trump er ventet å tilby i kveld, skal blant annet handle om to ordninger som beskytter innvandrere og/eller deres barn:

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) – Ordningen beskytter rundt 800.000 barn av ulovlige innvandrere mot å bli sendt ut av USA.

– Ordningen beskytter rundt 800.000 barn av ulovlige innvandrere mot å bli sendt ut av USA. Temporary Protected Status (TPS) – Ordninger gir midlertidig opphold til personer fra utvalgte land rammet av krig og konflikt.

Under president Trump har disse ordningene kommet under sterkt press, til høylytte protester fra demokratene.

Ifølge flere nyhetsbyråer vil Trump i kveld tilby en form for midlertidig beskyttelse for disse gruppene, noe demokratene i utgangspunktet er interesserte i. I tillegg skal Trump avstå fra å erklære situasjonen på grensa mot Mexico for en «nasjonal krise», noe som kunne gjort det mulig å finansiere «muren over militære budsjetter».

DEMONSTRERER: En ung kvinne demonstrerer i New York tidligere i januar mot planene om å avvikle ordningene DACA og TPS. Disse beskytter barn av ulovlige innvandrere mot å bli sendt ut av USA. Foto: Don Emmert / AFP

Effekten usikker

Om et slikt tilbud er nok til å få demokratene tilbake til forhandlingsbordet, er usikkert. Det er ikke første gang Trump-administrasjonen forsøker å få i gang forhandlinger om muren. Leder for demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt å forhandle med Trump så lenge statsapparatet er stengt.

Ifølge en kilde nyhetsbyrået Reuters har snakket med, er det visepresident Mike Pence, Trumps svigersønn Jared Kushner og fungerende stabssjef Mike Mulvaney som er arkitektene bak kompromissforslaget. Ifølge CBS News har også republikanernes leder i kongressen, Mitch McConnell vært involvert.

Det faktum at ingen demokrater har deltatt i utformingen av kompromisset, gjør at det har mindre sjanse for å lykkes, sier flere kilder i Det hvite hus til Reuters. På sosiale medier blir dette også kommentert, som for eksempel av tidligere kommunikasjonssjef for president Barack Obama, Daniel Pfeiffer: