Trump kan svekke amerikansk etterretning

Det er ingen hemmelighet at påtroppende president Donald Trump ikke alltid har vært enig i det som kommer fra de hemmelige miljøene i landet.

Trump har blant annet forkastet påstander fordi, som han sier:

– Dette kommer fra de samme folkene som sa at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen.

Donald Trump mener også at ledelsen i etterretningsorganisasjonen har lekket til pressen et hemmelig vedlegg til rapporten om de påståtte russiske dataangrepene.

I vedlegget, skal det stå at Russland har kompromitterende informasjon om Trump som landet kan bruke til å presse ham.

Klare til å si opp

Nyhetsbyrået Reuters siterer lukkede kilder i ledelsen i flere etterretningsorganisasjoner.

Kildene sier at feiden med den påtroppende presidenten svekker organisasjonene og fører til dårlig moral.

De sier at mange erfarne medarbeidere i organisasjonen allerede har skrevet sine avskjedsbrev.

De mener feiden må bli løst så raskt som mulig dersom ikke skaden skal bli permanent.

En slik konflikt med landets president kan føre til at etterretningsorganisasjonen tar mindre risiko, og med det bli mindre effektive i å bekjempe trusler mot USA, sier kildene til Reuters.

– Det er betydelig engstelse her knyttet til den påtroppende presidentens tilsynelatende forakt for arbeidet vi gjør og de farene vi utsetter oss for, sier en annen høytstående leder til Reuters.

Den kommende sjefen for CIA, Mike Pompeo, skrøt mye av etterretningsmiljøene under høringen i Senatet. Han kan bli en støttespiller, og dempe konflikten. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Nytt landskap

– At folk skyter på CIA er ikke noe nytt, men at det er den kommende presidenten som gjør det, er nytt, sier en tidligere leder til Reuters.

Reuters har sendt eposter til Trump og hans organisasjon uten å få svar på sine spørsmål.

– Jeg tror dette er en oppskrift på katastrofe, sier Daniel Benjamin, til Reuters.

Han hadde en rekke viktige jobber innen etterretning under tidligere demokratiske presidenter.

Han underviser nå ved Darthmouth College.

– Jeg tror det er en klar fare for at erfarne folk i etterretningen nå vil forlate sine poster, sier Benjamin.

Den tidligere generalen Michael Flynn skal bli sikkerhetsrådgiver og vil ha tett kontakt med Trump. Han skal ha et meget dårlig forhold til CIA. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

Ikke enige med Trump

Samtidig er det klart at to av den påtroppende presidentens nærmeste medarbeidere har en annen tone når de snakker om etterretningsmiljøene i offentlighet.

Mike Pompeo, som skal ta over ledelsen av CIA, sa på torsdag at han hadde sett folk fra CIA "gå gjennom ild"

James Mattis, som skal bli forsvarsminister, sa samtidig at han har den aller høyeste tillit til informasjon som kom fra etterretningsmiljøene.

Samtidig er det klart at mannen som vil ha både ett og to av Donald Trumps ører på en daglig basis, kommende sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, har et dårlig forhold til CIA, skriver Reuters.

– Flynns bitterhet kan bli utslagsgivende, sier en kilde.