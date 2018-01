Treningsapp kan avsløre militærbaser verden rundt

Treningsappen Strava kom med en oppdatering av det såkalte varmekartet i november, der brukerne kan se hvor stor aktivitet det er verden over, skriver blant andre CNN.

Det er likevel først nylig at eksperter og andre har oppdaget at kartet kan avsløre treningsmønstrene til sikkerhetsstyrker på avsidesliggende steder.

Den australske studenten Nathan Ruser, som ifølge CNN også jobber som analytiker ved Institute for United Conflict Analysts, skriver på Twitter at amerikanske militærbaser «lett kan identifiseres og kartlegges».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ikke verifisert

– Dersom soldater bruker appen på samme måte som vanlige folk, ved å skru den på og registrere hvor de trener, så kan det være spesielt risikabelt, skriver Ruser.

Etter at han begynte å tvitre om funnene, fulgte andre etter.

Adam Rawnsley, journalist i Daily Beast, merket seg blant annet mye jogging på en strand nær en antatt CIA-base i Mogadishu i Somalia, ifølge Washington Post. Ut fra kartet ser aktiviteten ut til å være ved flyplassen i byen.

Varmekartet viser blant annet aktivitet ved flyplassen i Somalias hovedstad Mogadishu. Foto: Strava heatmap

Strava opplyser ifølge AP at de har over 27 millioner brukere verden over som registrerer trening ved hjelp av ulike verktøy. Kartet oppdateres ikke direkte, men viser aktivitetsmønstre mellom 2015 og september 2017. Det viser heller ikke hvem som står for aktiviteten.

Syria og Irak

I land som Afghanistan, Djibouti og Syria ser det ut til at Strava-brukerne nærmest utelukkende er utenlandsk militærpersonell, noe som betyr at baser blir tydelige, skriver The Guardian.

Selv om flere av basene allerede er kjent, kommer det også fram det som kan være ytterligere informasjon om amerikanske og allierte styrkers aktivitet i blant annet Irak og Syria, ifølge nyhetsbyrået AFP. Deriblant ruter som benyttes til og fra leire.

I Irak er kartet for det meste mørkt, men en rekke kjente militærbaser stikker tydelig fram. Deriblant Taji nord for Bagdad, Qayyarah sør for Mosul og Al-Asad i Anbar-provinsen. Også andre steder dukker opp på kartet nord og vest i Irak og veier lyser opp.

I Afghanistan er Bagram-basen nord for Kabul spekket med aktivitet. Det samme er flere andre steder sør og vest i landet.

Amerikanske soldater er utstasjonert på Bagram-basen nord for Kabul Foto: Rahmat Gul / AP

Bevegelser og overvåkning

– I Syria lyser kjente koalisjonsbaser opp natta. Noe av lyset markerer kjente russiske stillinger, ingen bemerkelsesverdig farge for iranske baser ..., skriver sikkerhetsanalytiker Tobias Schneider på Twitter.

Han skriver at selv om militærbaser er vanskelige å skjule, er den potensielt største sikkerhetstrusselen knyttet til å overvåke bevegelser.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Schneider sier ifølge Washington Post at flere av stedene også kan knyttes til hjelpeorganisasjoner, FN-kontorer eller andre grupper der de ansatte bruker aktivitetsmålere.

Undersøker situasjonen

I en uttalelse sier Strava at de jobber for å hjelpe brukerne å bedre forstå sikkerhetsinnstillingene.

– Vårt globale varmekart representerer innsamlet og anonymisert oversikt over en milliard aktiviteter lastet opp, heter det.

Ifølge selskapet kunne situasjonen lett vært unngått ved å benytte muligheten for private brukerinnstillinger.

Natt til tirsdag amerikansk tid opplyser en talsmann for Det amerikanske forsvarsdepartementet at de vil gjøre en bred gjennomgang av hvordan elektroniske enheter, som Strava og Fitbit, kan spore trening og avsløre hemmelige baser, skriver AP.