Tre siktet for spionasje mot Twitter-brukere kritiske til Saudi-Arabia

Det er amerikanske myndigheter som har siktet to saudiarabiske og en amerikansk statsborger. De møtte onsdag i retten i San Francisco.

De tre skal ha samarbeidet om å kartlegge personopplysninger fra Twitter-kontoer tilhørende opposisjonelle på oppdrag fra regjeringen i Riyadh og kongefamilien i Saudi-Arabia, opplyser det amerikanske justisdepartementet.

Kongelig kobling

Én av de tre siktede har bånd til kongefamilien i Saudi-Arabia.

De tre skal ifølge siktelsen ha hatt kontakt med en ikke navngitt saudiarabisk tjenestemann. Denne jobbet på oppdrag fra det som i rettsdokumentene omtales som «kongefamiliemedlem-1».

Ifølge avisa The Washington Post dreier dette seg om Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. CIA utpekte i fjor Salman som den som beordret drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi i det saudiske konsulatet i Istanbul.

Kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, er også sterkt i søkelyset for drapet på den opposisjonelle journalisten Jamal Khashoggi i det saudiske konsulatet i Istanbul i fjor. Foto: Amr Nabil / AP

Spionerte på dissidenter

– Den foreløpige siktelsen går ut på at saudiarabiske agenter har gått inn i Twitters interne systemer for å hente ut personlig informasjon om kjente saudiarabiske kritikere og tusenvis av andre Twitter-brukere», sa den amerikanske statsadvokaten David Anderson.

Informasjonen de tre er siktet for å ha tilegnet seg kan være e-postadresser, betalingsmetoder og IP-adresser som kan fortelle hvor brukeren befinner seg.

Saken reiser spørsmål om hvorvidt eierne av sosiale medier klarer å beskytte sine brukere mot å bli identifisert. Mange er bekymret for at privat informasjon skal komme på avveie og at dette skal kunne brukes for å kneble brysomme stemmer i den offentlige debatten.