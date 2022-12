Tre mineryddarar drepne i Ukraina

Dei tre jobba med å fjerne miner frå territorium Ukraina har vunne tilbake frå russisk okkupasjon i Kherson, opplyser hjelpekorpset i Zjytomyr-regionen, der dei tre var engasjerte, på Facebook.

Zjytomyr ligg vest for Kyiv i Nord-Ukraina, medan Kherson ligg sør i landet. Russland kontrollerer nesten heile Kherson-regionen, men i november tok ukrainske styrkar tilbake kontrollen over Kherson by, administrasjonssenteret til regionen, og dessutan ei rekkje landsbyar i regionen.

Sidan har mineryddarar og ekspertane i forsvaret på eksplosiv arbeidde der.

Ved landsbyen Makariv vest for Kyiv er det sett om åtvaring mot å gå utanfor vegen. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Enorme minelagde område

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at russiske styrkar har lagt igjen mange miner i både bygg og andre ting, slik dei har gjort i fleire andre område som Ukraina har vunne tilbake.

USA anslo tidleg i desember at rundt 160.000 kvadratkilometer med ukrainsk land må sjekkast for eksplosiv. Det svarer nesten til halvparten av Tysklands landsareal.

– Vi ventar at dette blir ei av dei største utfordringane tilknytta landminer og anna udetonert skyts sidan andre verdskrigen, heitte det på nettsidene til det amerikanske utanriksdepartementet.

Ukrainske styresmakter sa laurdag at minst ti personar var drepne i eit russisk angrep i Kherson by. Russland skulda på ukrainske styrkar.