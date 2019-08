To svensker mistenkt for eksplosjon i København

Det sa politiet i København på en pressekonferanse klokken 09.00.

En 22 år gammel mann er pågrepet, og en 23 år gammel mann er på frifot og etterlyst internasjonalt, opplyste politiinspektør Jørgen Bergen Skov.

Politiet i København opplyser under dagens pressekonferanse at de kom på sporet av to svenske menn etter å ha sett på videoovervåking, vitneforklaringer og funn på stedet. Foto: Uffe Weng/Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Han forteller at dansk politi i går kveld gjennomførte en rekke ransakinger og avhør i Sverige. Det førte til at politiet beslagla et kjøretøy som de mener ble brukt i angrepet.

– Vi har hatt en intensiv etterforskning, sa Bergen Skov, og la til at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke.

Politiet opplyser at de kom på sporet av to menn etter å ha sett på videoovervåking, vitneforklaringer og funn på stedet.

Årsaken til eksplosjonen ønsker ikke politiet å kommentere.

De vil ikke gå ut med ytterligere detaljer i saken av hensyn til videre etterforskning.

Politisjef: – Ingen tvil om at dette var med vilje

Det ble meldt om et kraftig smell på Østerbro tirsdag kveld forrige uke. Smellet, som kunne høres ved Nordhavn stasjon i København like etter klokken 22.00, var et angrep på den danske skatteetatens fasade.

Bergen Skov omtalte eksplosjonen som kraftig. Fasaden på bygget fikk store materielle skader. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Det skal ha vært to renholdere i bygningen da det eksploderte, men ingen kom til skade.

– En person ble truffet av fragmenter fra eksplosjonen utenfor, men ble raskt fraktet til legevakten, sa Bergen Skov etter angrepet.

Han opplyste at dette var et angrep med vilje, som først og fremst var rettet mot bygget, og ikke mot mennesker.

Bergen Skov omtalte eksplosjonen som kraftig.

Tyder ikke på sammenheng mellom de to eksplosjonene

Lørdag rykket politiet i København ut til en lignende hendelse.

Rundt klokken halv fire natt til lørdag fikk politiet flere meldinger om en eksplosjon ved en lokal politistasjon på Nørrebro.

Bilder på sosiale medier viste at politistasjonen i Hermodsgade hadde fått knuste vinduer, i tillegg til at inngangspartiet fikk store materielle skader. Ifølge politiet ble ingen skadet.

Det er ukjent hva som forårsaket ulykken.

På dagens pressekonferanse opplyste politiet at det ikke er noe som tyder på at eksplosjonen ved skattestyrelsen og politistasjonen har noen sammenheng.