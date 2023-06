I september i fjor ble fire menn i tjueårene pågrepet og mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep mot Island.

To av dem ble varetektsfengslet, for så å bli sluppet fri etter at saken ble henlagt. Dette skal ha skjedd på grunn av «mangelfull» siktelse mot mennene.

Forrige uke ble det kjent at saken skal vurderes som langt mer alvorlig enn tidligere. Det melder den islandske allmennkringkasteren RÚV.

Nå kan de to unge mennene bli dømt.

– En lastebil ville tatt minst 100

I 2016 ble 84 mennesker drept i et terroranrgep der en mann kjørte gjennom en folkemengde under den franske nasjonaldagen 14. juli i Nice i Frankrike.

I meldingsutvekslinger mellom de to siktede skriver han ene:

– En lastebil ville tatt minst 100.

I etterkant skal han ha brukt søkemotorer på nettet som var relatert til Pride-feiringen i Reykjavík.

Videre skal han ha dratt til steder der paraden skulle holdes og målt gaten – for å sjekke om en lastebil kunne kjørt gjennom.

– Jeg elsker kaos. Folk kan dø på grunn av meg. Knapt en person har noen gang vist meg kjærlighet i mitt liv. Folk er generelt ekle, står det i en meldingsutveksling.

Den andre svarer «Ok Breivik».

PÅGREPET: Her blir de to mennene pågrepet av politiet på Island. Foto: RÚV

Skaffet skytevåpen og ammunisjon

Den ene siktede er mistenkt for terrorforsøk, mens den andre er siktet for medvirkning til forsøket.

I den nye tiltalen mot mennene legger politiet fram 64 punkter om den angivelige terrorsaken. Disse knyttes til mulige terrorhandlinger.

Den ene mistenkte skal ha planlagt å begå terror mellom mai og september 2022, ifølge den nye tiltalen, melder MBL.

Han skaffet skytevåpen, automatrifler og ammunisjon. I tillegg har mannen lastet ned informasjon om kjente høyreekstreme terroristers metoder og ideologi.

Begge nekter straffskyld.

Hovedforhandlingene der de siktede kan bli dømt, skal skje i september i år, skriver Heimildin.

Ville bruke politiuniform

Mennene skal også ha diskutert å bruke droner til et bombeangrep og fly dem inn i det islandske Stortinget, en politistasjon og Justisdepartementet, ifølge tiltalen.

De skal også ha utvekslet meldinger med lenker til nettsider som selger politiuniform, og er i tillegg siktet for å ha ståljet, og forsøkt å stjele politiutstyr.

Her skal mennene ha hentet inspirasjon fra den norske 22. juli-terroristen.

De første terrormistenkte på Island

Under pågripelsen i fjor var 50 politifolk involvert aksjonen i Kopavogur og Mosfellsbær utenfor Reykjavík.

Dette er første gang islandsk politi har pågrepet noen på grunn av terrorplaner.

Denne saken kan derfor være med på å sette standarden for håndteringen av lignende saker på Island senere.