To danske journalister såret av skudd

Journalisten Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen var på reportasjetur ved byen Ohtyrka, i østlige Ukraina, da de ble rammet av skudd.

De ble beskutt da de satt i en bil, men ble raskt sendt til sykehus i området.

De har begge skuddsikkert utstyr, skriver Ekstra Bladet.

Journalisten og fotografen har bodd i Ukraina i to år og har rapportert for Ekstra Bladet, andre danske aviser og internasjonale medier som frilansere. Siden krisen spisset seg til har de kun jobbet for Ekstra Bladet.

– Vi er glade for å være i live

– Vi er glade for å være i live. Vi er ved godt mot omstendighetene tatt i betraktning og håper vi snart kan komme hjem, sier Stefan Weichert på vegne av de to til Ekstra Bladet.

Nå jobber nyhetshuset og utenriksdepartementet med å få evakuert de to.

– Vår første prioritet er å få Emil og Stefan i sikkerhet og siden evakuert, og inntil da har vi ikke ytterligere kommentarer, sier sjefredaktør i Ekstra Bladet, Knud Brix.