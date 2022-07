I en tale nylig, ga president Zelenskyj 28 ansatte i Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU sparken.

Sist helg ble flere enn 60 ansatte ved riksadvokatens kontor og SBU avsatt.

Blant dem er riksadvokat Iryna Venediktova og leder for sikkerhetstjenesten Ivan Bakanov. Bakanov, som er suspendert, er barndomsvenn og studiekamerat av presidenten.

Sett under ett «er årsakene de samme: Utilstrekkelige resultater», sa presidenten i sin videotale.

Zelenskyj sier det er tatt ut tiltale for forræderi mot 651 ansatte i sikkerhets og rettsapparatet.

Årsaken skal være samarbeid med Russland eller arbeid mot Ukrainas interesser.

SUSPENDERT: Tidligere statsadvokat Iryna Venediktova er en av flere toppfolk som har blitt fjernet av president Zelenskyj. Foto: Nariman El-Mofty / AP

MÅ GÅ: Leder for sikkerhetstjenesten Ivan Bakanov fikk sparken søndag. Bildet er fra 2019. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Venediktova og Bakanov er ikke mistenkt for landssvik, men for ikke å ha orden i etatene sine, presiserte ukrainske myndigheter i dag.

Frykter russiske spioner

Det er over fem måneder siden Russland invaderte nabolandet Ukraina. Siden da er minst 5024 sivile drept, ifølge FN. Tallet er trolig langt høyere.

Forsker Jørn Holm-Hansen ved OsloMet sier nyheten om Zelenskyjs avskjedigelser ikke kom overraskende på: Det har vært uttalt misnøye rundt de to profilerte lederne som nå er suspendert.

– Noe av frustrasjonen handler om de militære tapene Ukraina har lidd, særlig etter at de mistet byen Kherson.

Byen falt til russerne i mars.

Russiske soldater patruljerer den ukrainske byen Kherson. Foto: AP

Mange mente ukrainere på innsiden hadde hjulpet russerne, blant annet ved å etterlate kart over hvor det lå miner. En viktig bru som skulle vært sprengt for å hindre den russiske frammarsjen, sto intakt.

Holm-Hansen sier frykten for såkalte trojanske hester, altså russere på innsiden av Ukrainas statsapparat, er stor.

– Russerne er gode på dette. Det er nok lettere å infiltrere i Ukraina enn i mange andre land. Mange snakker russisk der, og det er vanskelig å se forskjell på ukrainere og russere, sier Holm-Hansen.

I forrige uke ble sjefen for SBU på Krim-halvøya, Oleh Kulinych arrestert, mistenkt for landssvik. Krim ble annektert av Russland i 2014.

Ifølge president Zelenskyj jobber nå mer enn 60 tidligere ukrainske ansatte i de russiskokkuperte områdene på russisk side.

Samler makten

Jørn Holm-Hansen sier det i ukrainske medier spekuleres på om de mange avskjedigelsene også handler om en maktkamp nær presidenten selv.

En av dem som kommer styrket ut av opprydningen, er presidentens stabssjef Andrij Jermak.

Han er tidligere filmprodusent og har vært venn av Zelenskyj siden 2011. Ifølge Politico ser mange på Jermak som Ukrainas nest mektigste mann.

– Det sies at Yermak bygger seg opp en egen maktbase. Neppe for å ta makten fra presidenten, men for å ha mer kontroll. Han skal ha konkurrert med suspenderte Bakanov om Zelenskyjs øre, sier Holm-Hansen, som siterer ukrainske medier.

Mannen som tar over for sikkerhetstjenesten SBU er Vasyl Maljuk, som skal være en av Yermaks allierte.

MER MAKT: Stabssjef Andrij Jermak sammen med Storbritannias ambassadør i Kyiv 19. juli. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

– For å få mer kontroll

Flere analytikere ser også på dette som en måte for presidenten å samle makten på i en krigssituasjon.

– Dette er ikke å gjøre det rette. Dette er for å få mer kontroll, sier Tetiana Shevchuk til Politico.

Hun er advokat og aktivist ved Anti-Corruption Action Center i Kyiv.

Ukraina har søkt om EU-medlemskap, men sliter med utstrakt korrupsjon. Landet er på 122. plass av 180 land på korrupsjonsindeksen til Transparency International. Russland er på 136. plass.

Holm-Hansen påpeker at Zelenskyj har sparket en rekke medarbeidere i sin tid som president.

– Dette er ikke første gang Zelenskyj har gitt folk sparken, også folk som har stått ham nær. Nære venner fikk raskt sparken hvis de ikke leverte, sier Holm-Hansen til NRK.

Han understreker at korrupsjon er et stort problem i Ukraina. Det er et gjennomgripende problem, hele systemet er basert på korrupsjon og vennetjenester.

Da Zelenskyj vant valget i april 2019 var han en outsider og lovte kamp mot korrupsjon. Men det har han tilsynelatende ikke fått til.

– Det nye partiet skulle være ukorrupt. Men det er trolig like korrupt som de før ham, sier Holm-Hansen.