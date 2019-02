Tidligere ministre med opprop mot Trumps kriseerklæring

De tidligere utenriksministrene Madeleine Albright og John Kerry er blant dem som har skrevet under uttalelsen, som nyhetsbyrået AP har fått se før mandagens publisering.

Også de tidligere forsvarsministrene Chuck Hagel og Leon Panetta og tidligere sikkerhetsminister Janet Napolitano er blant de 58 som har signert uttalelsen.

– Ikke faktagrunnlag

I teksten står det blant annet at det «ikke er noe faktagrunnlag for å erklære en nasjonal krisetilstand».

President Donald Trump kom nylig med en slik erklæring, noe som gir ham utvidede fullmakter som han vil bruke for å finansiere byggingen av en mur på grensen mot Mexico.

Den omstridte byggeplanen var en del av Trumps valgløfter helt fra starten, men hittil har ikke Kongressen, der Demokratene har flertall i Representantenes hus, villet gi Trump penger til muren over statsbudsjettet.

Kongressen har derimot innvilget 1,4 milliarder til sikkerhetstiltak langs grensen i sør, men Trump krevde rundt fire ganger så mye for å kunne bygge muren.

Denne uken skal Kongressen stemme over en resolusjon mot unntakstilstanden Trump har erklært. Det er ventet at resolusjonen blir vedtatt i Huset tirsdag, mens det er uklart hva som vil skje i Senatet, der Republikanerne fortsatt har flertall.

Veto og søksmål

Trump har lovet å legge ned veto dersom resolusjonen havner på hans bord. Han føler seg sikker på at Kongressen ikke til klare å stoppe ham etter et veto. Det vil i så fall kreve to tredels flertall i begge kamrene.

Krangelen om innføringen av unntaksbestemmelsene går også sin gang i rettsvesenet. California og 15 andre delstater saksøker Donald Trumps regjering for grunnlovsbrudd for å ha erklært en nasjonal krisetilstand uten at det finnes noen krise.