Ti skutt og flere skadet i New York-angrep – etterlyser navngitt mann

På en pressekonferanse natt til onsdag opplyste politiet at gjerningsmannen er fortsatt på frifot, men at de ønsker å komme i kontakt med 62 år gamle Frank James.

De vet han leide en varebil i Philadelphia fra leiefirmaet U-Haul dagen før skytingen fant sted.

– Nøkkelen til denne varebilen ble funnet på åstedet, sa politiet på en pressekonferanse natt til onsdag.

Politiet presiserer at de ikke vet om James har noen med hendelsen på T-banen å gjøre, men at han er av «interesse for saken».

– Dette er en person vi er veldig interessert i å komme i kontakt med, fortalte politiet.

De ber publikum som kan ha tips om hvor James kan oppholde seg, eller bilder og video fra hendelsen om å ta kontakt.

Flere alvorlig skadet

Fem personer ble alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep i en T-banevogn i Brooklyn i morgenrushet.

Totalt ti personer ble skutt, og i alt 16 mennesker ble skadet.

To politikilder sier til CNN at det er funnet et håndvåpen på T-banestasjonen hvor en T-banevogn stoppet,

Det skal også være funnet flere magasiner med ammunisjon til automatvåpen.

Politikilder sier også at de tror også at våpenet kilte seg fast under skytingen.

– Ingen er livstruende skadet, sa politimester Keechant Sewell på en pressekonferanse tidligere tirsdag.

Politiet etterforsker ikke hendelsen som en terrorhandling, samtidig vet man ikke hva motivet bak angrepet er.

– Vi har fått en beskrivelse av gjerningsmannen som afroamerikansk. Han hadde på seg en vest som gjorde at han så ut som en arbeider, sier politimesteren.

Til New York Times sier en talsperson for sykehuset NYU Langone Hospital-Brooklyn at åtte personer blir behandlet for både skuddskader og innånding av røyk.

Skyting i T-banen i New York Du trenger javascript for å se video.

Gjerningsmann på frifot

Politiet har mobiltelefon-videoer fra vitner som viser den mistenkte. Det opplyser en kilde i politiet til CNN.

– Dette mennesket er fortsatt på frifot, og er veldig farlig. Vi ber folk om å være på vakt, sier guvernør Kathy Hochul.

Hun sier myndighetene vil bruke alle ressurser de har.

Nødetater utenfor inngangen til T-banestasjonen hvor minst 13 ble skutt i New York. Foto: John Minchillo / AP

– Den mistenkte var inne i T-banevognen og skytingen startet der inne. Da toget kom inn på stasjonen, tok han på seg en gassmaske og utløste en røykbombe. Så begynte han å skyte, sier politimesteren.

Angrepet skal ha skjedd på et T-banetog på vei sørover rett etter stoppet på 25th Street. Etter at dørene stengte skal den mistenkte ha kaste røykbomber og startet å skyte, skriver abc7.

– Vi har ikke identifisert den mistenkte, sier politimester Sewell.

Her løper passasjerene ut av t-banevognen Du trenger javascript for å se video.

Videoer fra øyenvitner viser hvordan T-banen stopper på stasjonen på 36th Street, dørene åpnes og både røyk og sjokkerte passasjerer velter ut.

Den mistenkte gjerningsmannen, som skal ifølge New York Post muligens være kledd som en MTA-arbeider. MTA er selskapet som driver T-banen i New York.

Det var kaotisk på stedet, med flere skadde personer som falt om utenfor T-banevognen og som fikk hjelp av medpassasjerer. Andre flyktet unna i panikk.

Biden: – Vi gir ikke opp

President Joe Biden omtalte hendelsen på en tale i Iowa, der han sa at teamet hans er i kontakt med borgermesteren og politisjefen i New York, og at justisdepartementet og FBI jobber tatt sammen med NYPD.

– Vi gir ikke opp før vi finner ut av det, og vi finner gjerningsmannen, sa president Biden.

En kilde i FBI sier at det foreløpig er uklart om skytingen er knyttet til terrorisme.

– FBI og NYPDs felles innsatsgruppe for terrorisme består av over 50 byråer og vi er fult involvert i denne etterforskningen. Den er fortsatt på et tidlig stadium, sa Michael J. Driscoll assisterende direktør i FBI i New York til pressen.

T-T-banestasjonen i Brooklyn hvor mange ble skutt tirsdag morgen lokal tid.

Også bombegrupper og såkalte SWAT-team rykket ut, skriver både Fox5 og BBC.

Politiet undersøker mistenkelige gjenstander på en T-banestasjon i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Forteller om total panikk

T-banekonduktøren Yav Montano har snakket med CNN. Han var i vognen hvor skytingen skal ha funnet sted.

– Det var masse blod som rant på gulvet. Da det skjedde skjønte jeg ikke at det var skyting, for det hørtes ut som fyrverkeri, sier Montano til CNN.

– Alt jeg så var mennesker som tråkket på hverandre, tråkket over hverandre, og prøvde å komme til døra som var låst. Og masse panikk.

Montano estimerer at opp mot 50 mennesker var i T-banevognen sammen med han. Han gjemte seg, og forsøkte å hjelpe en eldre kvinne med å gjemme seg.

– Jeg var foran i den tredje vogna, og alt skjedde bakerst i den samme vogna. Så fort røyken blusset opp slukte den alt, sier Montano.

Politi med hunder ved T-banestasjonen i Brooklyn i New York, hvor flere mennesker ble skutt tirsdag. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Skoler er stengt

Antallet skytinger har økt i New York fra 260 på samme tid i fjor til 296 så langt i år, skriver The New York Times.

New Yorks guvernør, Kathy Hochul, uttrykte frustrasjon rundt masseskytinger.

– Ingen flere masseskytinger. Ikke noe mer ødeleggelse av liv. Det må bli en slutt. Det slutter nå. Vi er slitne og lei, sa hun.

Skoler i nærheten av T-banestasjonen er av sikkerhetsgrunner har stengt dørene og holder elevene inne, det melder abc7.

Amerikanske skoler har rutiner for hvordan skal håndtere masseskytinger.

I Washington Post beskrives Sunset Park, der skytingen fant sted, som et svært multikulturelt nabolag, og en gjennomfartsåre for de som pendler fra Brooklyn.

Høyner sikkerheten på offentlig transport

De store selskapene for offentlig transport i USA ber folk om å rapportere om alt som er uvanlig etter T-baneskytingen i New York.

Boston, San Francisco, Philadelphia, Atlanta og Washington DC melder alle at de høyner sikkerheten, skriver CNN.