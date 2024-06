Justin Timberlake skal være pågrepet mistenkt for ruskjøring

Ifølge ABC News skal Justin Timberlake (43) ha blitt pågrepet mandag kveld.

Foreløpig baserer amerikanske medier seg kun på anonyme kilder i politiet. Politiet har ikke selv gått ut og bekreftet opplysningene.

Timberlake har ikke selv uttalt seg om hendelsen, som fant sted i Sag Harbor, en landsby i ferieparadiset Hamptons. Om sommeren er det et hotspot for velstående besøkende, ifølge AP News.

Kjendisnettstedet TMZ skriver at Timberlake ifølge vitner skal ha møtt venner på et hotell for å spise middag mandag kveld. Rundt klokken 00.30 skal superstjerna ha satt seg bak rattet for å kjøre hjem, men ble raskt stoppet av politiet.

Timberlake skal møte i retten tirsdag, og det er ventet at politiet skal komme med en uttalelse senere i dag.

Den tidligere *NSYNC-medlemmet er for tiden på turne, har to konserter i Chicago denne helgen og to show i New York City neste uke.

Justin Timberlake opptrer under iHeartRadio Music Awards på Dolby Theatre i Los Angeles, 1. april i år. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Timberlake fikk først enorm popularitet som medlem av guttebandet *NYSNC på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet – før han ble soloartist i 2002.

Hans første utgivelse, «Justified», solgte millioner av eksemplarer og inneholdt hitene «Cry» Me A River» og «Rock Your Body.»

Timberlake har også spilt i flere store kinofilmer, som «The Social Network», «Bad Teacher» og «Friends With Benefits».

Han har vunnet ti Grammy-priser og fire Primetime Emmy-priser.