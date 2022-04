The Times: Ukraina har brukt Putins egne skrekkvåpen mot russiske mål

De fryktede våpnene skal ha blitt brukt mot russiske mål øst i Ukraina, skriver avisen.

Termobariske våpen kalles vakuumbomber (TOS-1) fordi de suger oksygenet ut fra luften rundt seg. De blir beskrevet som svært ødeleggende og nådeløse våpen og har en eksplosjonsradius som er mye større enn konvensjonelle våpen.

Det ble forrige måned klart at Russland hadde tatt i bruk vakuumbombene i krigen i Ukraina.

Sergei Bratchuk, som er ukrainsk talsmann for Odessa-regionen, sier ifølge The Times at våpensystemet nå har blitt avfyrt mot russiske tropper nær Izyum i Øst-Ukraina.

Tidligere denne uken ble også et bilde som viser ukrainske tropper som poserer med en TOS-1-enhet, mye delt på nettet.

En video som også angivelig skal vise ukrainske bønder som sleper på en enhet, sirkulerer også på sosiale medier. (Skjermdump).

– Troverdig

TOS-1 ble utviklet av Sovjetunionen, først og fremst for bruk under krigen mot Afghanistan, men ble også brukt av russiske styrker i Tsjetsjenia.

Våpenet som er beslaglagt av de ukrainske soldatene skal imidlertid ha en helt annen rekkevidde enn de første versjonene.

Men også britiske og amerikanske styrker har brukt termobariske våpen.

Britiske styrker benyttet amerikanske Hellfire AGM-114N-raketter med termobariske stridshoder mot Taliban-soldater i Afghanistan, mens USA brukte våpnene under Irak-krigen.

Har fordømt bruken

Dan Smith, som er direktør for Stockholm international Peace Research Institute (Sipri), sier til SVT at han anser opplysningene om at våpnene er blitt brukt av Ukraina som troverdige, selv om det ikke er mulig å avgjøre om informasjonen er sann.

– Det er troverdig, kommenterer den britiske eksperten.

De termobariske stridshodene har en helt annen eksplosjonsradius enn konvensjonelle våpen. Menneskerettsorganisasjoner har fordømt bruken av disse og viser til at de dreper på en særdeles brutal måte.

Bombene er fylt med eksplosiver som sprer seg ved at bombene fylles med oksygen som skaper en svært høy trykkbølge.