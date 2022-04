Ukrainas tre krav til Stoltenberg: – Våpen, våpen og våpen

Nato-sjef Jens Stoltenberg og forsvarsalliansens utenriksministere møter i dag Ukrainas utenriksminister Kuleba.

– Vi trenger både kampfly og langtrekkende raketter, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til NRK.

Norge sendte i mars 2000 panservernraketter av typen M72 til Ukraina. Mange europeiske land har sendt våpen, men Ukraina ber om mer.

– Vi har vist at vi kan kjempe at vi kan vinne, men våpene vi får vil avgjøre hvor store Ukrainas lidelser og tap må være for å sikre en seier, sier Kuleba.

Før toppmøtet møtte Stoltenberg og Kuleba pressen. Stoltenberg sier de to skal snakke om veien videre sammen, og kravene er klare.

– Min agenda er enkel. Den inneholder bare tre ting. Våpen, våpen og våpen, sier Kuleba.

– Jo mer våpen vi får, og dess tidligere de kommer til Ukraina, jo flere liv vil reddes. Det er min beskjed til de allierte. Da vil flere byer kunne reddes, og det blir ingen flere Butsja, sier Kuleba, med hentydning til byen der flere hundre lik av sivile mennesker er funnet gatelangs etter at russiske styrker trakk seg ut.

Torsdag melder Pentagon at en beslutning fra Russlands president Vladimir Putin om å konsentrere kampene i Øst-Ukraina kan forlenge krigen lenger enn noen ønsker.

– 11 lik funnet i garasje i Hostomel

Natt til torsdag meldes det at elleve lik er funnet i en garasje i Kyiv-forstaden Hostomel, ifølge avisen Ukrajinska Pravda.

Avisen, som siterer et innlegg fra tidligere innenriksminister Arsen Avakov i meldingstjenesten Telegram, skriver at det skal dreie seg om sivile som er blitt drept av russiske soldater. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK

Hostomel ligger nordvest for hovedstaden Kyiv. Der ligger også Antonov-flyplassen, som har vært utsatt for tunge kamper siden krigen startet. Verdens største fly Antonov-225 Mriya, som var sitt eneste i sitt slag, ble ødelagt.

Flesteparten av de opprinnelig 16.000 innbyggerne i Hostomel har flyktet fra stedet.

Ukrainske styrker fikk tilbake kontrollen over Hostomel, samt Kyiv-forstedene Butsja og Irpin, for få dager siden. Tirsdag uttalte lederen for den lokale militæradministrasjonen at rundt 400 innbyggere i Hostomel er savnet og at myndighetene har begynt gjennomsøk i kjellere i området.

Et ukelangt portforbud er innført i Hostomel, opplyser et parlamentsmedlem. Portforbudet skulle tre i kraft klokken 6 torsdag morgen og vare til klokken 6 14. april, melder Sky News. Det ukrainske parlamentsmedlemmet Lesia Vasylenko sier portforbudet er et nødvendig tiltak mens mannskaper rydder byen for miner før sivile kan vende trygt tilbake.

En video som er lagt ut i sosiale medier og som New York Times har verifisert, viser det som skal være ukrainske soldater drepe russiske krigsfanger nær Kyiv, skriver NTB.