USAs føderale myndighet for trafikksikkerhet (NHTSA), har satt i gang undersøkelser etter en alvorlig dødsulykke med en Tesla Model S nord for Houston i Texas søndag.

Bilen skal ha kjørt av veien i en sving og pløyd inn i et tre. To menn på 59 og 69 år omkom i ulykken. Ifølge politiet satt ingen av de to i bilen bak rattet.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skjedde ulykken i en stille blindgate, kun noen hundre meter fra hjemmet til bileieren.

Sammenstøtet med treet førte til en voldsom brann som brannvesenet brukte fire timer på å slukke.

Flere medier har skrevet at brannen var så vanskelig å slukke at man måtte ringe Tesla for å be om hjelp, men dette er ikke riktig, skriver avisen Houston Chronicle.

TRE: Bilen kjørte av veien og inn i et tre. Deretter tok den fyr. Foto: Scott J. Engle / Reuters

Ingen bak rattet

Da de omkomne til slutt kunne hentes ut av det utbrente bilvraket satt ingen av dem i førersetet.

Familiemedlemmer har fortalt til Click 2 Houston at eieren av bilen skal ha kjørt bilen ut av oppkjørselen, aktivert autopiloten, og flyttet seg til baksetet. Mens kameraten skal ha blitt sittende i passasjersetet foran.

Det undersøkes nå om Teslas autopilot-funksjon kan ha vært i bruk. Saken diskuteres heftig på sosiale medier.

Musk benekter autopilot-bruk

Mandag gikk også Tesla-sjef Elon Musk ut på Twitter og nektet for at autopiloten kan ha vært på.

– Dataloggene som hittil har blitt hentet ut viser at autopilot ikke var aktivert. Det er heller ikke kjøpt autopilot-funksjon til denne bilen. I tillegg krever autopilot-funksjonen vegmerking, noe denne gaten ikke hadde, skriver Musk på Twitter.

Tesla-sjef Elon Musk benekter at bilen kjørte på autopilot. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP / NTB Scanpix

Han får støtte av en rekke Tesla-eiere som hevder at autopiloten ikke kan ha vært i bruk. Det vises blant annet at bilens sikkerhetssystemer krever at førerens hender er i nærheten av rattet. Hvis ikke vil autopiloten avbrytes.

På egne nettsider er bilprodusenten tydelige på at autopilot-funksjonene krever aktivt tilsyn av sjåføren.

Politiet i Houston i Texas har sagt at de er 99,9 prosent sikre på at det ikke satt noen bak rattet i bilen. De krever nå at bilprodusenten utleverer dataene Musk viser til.

Ulykken har ført til en diskusjon om kvaliteten på Teslas sikkerhetssystemer. Da børsen i New York stengte mandag hadde Tesla-aksjen gått ned 3,4 prosent.

Aksjen styrket seg imidlertid 1,5 prosent i etterhandelen etter at Tesla-sjefen tvitret.

TESLA: En Tesla Model S på lading. Bilen på bildet har ingenting med saken å gjøre. Foto: Tore Meek / NTB

Mulig å manipulere?

Mange spør seg nå om hvordan de to mennene i Texas kunne komme seg flere hundre meter, uten at noen tilsynelatende satt bak rattet.

Avisen Daily Mail viser imidlertid til flere videoer lagt ut på YouTube av bilentusiaster som hevder at det kan gå opp mot to minutter før bilen oppdager at føreren ikke holder hendene på rattet.

I en video fra 2019 tok det to minutter før bilen oppdaget at det ikke satt noen bak rattet. Deretter poppet det opp en advarsel på dashbordet. Det tok rundt 40 sekunder fra advarselen dukket opp til bilen stanset, ifølge avisen.