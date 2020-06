Tegnell mener norske reiseråd er for strenge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell kritiserte norske reiseråd under en pressekonferanse tirsdag.

Han tror det kan bli et problem hvis kriteriene for å reise over grenser er for strenge.

– Når man legger listen slik Norge har gjort, kommer mange regioner til å hoppe inn og ut av risikosonen, sier Tegnell og legger til:

– Jeg tror vi kommer til å se mange regioner som bare trenger et få antall nye smittetilfeller før det er for høy risiko å reise dit. Det gjør det veldig vanskelig å planlegge en reise.

Tegnell mener det bør være et større slingringsmonn til smittekravene på de ulike stedene.

Erna Solberg opplyste fredag at Norge åpner opp for de nordiske landene fra 15. juni. Men bare til regioner som ikke har for mye smitte.

Gotland er det eneste stedet i Sverige som er godkjent etter norske kriterier. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB scanpix

Bare Gotland er godkjent

Akkurat nå er det bare Gotland som er godkjent etter kriteriene fra norske myndigheter.

Helsemyndighetene i Gotland er kritiske til regjeringens åpning for at nordmenn kan reise dit i sommer, men ikke andre steder i Sverige.

Smittevernlege Maria Arnér i regionen sier at Gotland ikke skiller seg fra andre regioner i Sverige.

Statsminister Erna Solberg sa under en pressekonferanse før helga at situasjonen kan endre seg fort. Hun sa også at det er flere regioner som er nært å bli godkjente.

Kriteriene for innreise til Sverige skal vurderes hver 14. dag fremover. Kanskje også hyppigere, hvis det skjer noe spesielt.

Ulike reisemønstre

Tegnell forteller også om hvorfor Sverige har høyere smittetall, enn nabolandene Norge og Danmark.

– Vi vet at det var veldig mange svensker fra Stockholm-regionen ute og reiste under den kritiske uken da vi hadde veldig stor spredning i Europa, sier Tegnell.

Det spekuleres i om det var flere svensker på reisefot, enn norske og danske, og at det er derfor smittetallet er så høyt i Sverige.

Tegnell forteller at de jobber med å samle informasjon rundt reisemønstre fra de nordiske landene, for å se om vi reiste ulikt da viruset spredte seg i Europa.

Aftenposten spurte under pressekonferansen om grunnlaget til spekulasjonene om at flere svensker var på reise.

– Det har blitt sagt at en million svensker dro til utlandet i vinterferien. Så hva er dokumentasjonen for at så mange flere svensker dro enn nordmenn og dansker?

– Vi jobber med å dokumentere at det er forskjeller i reisemønstre. Dessverre har vi ikke noen god data fra de andre nordiske landene. Vi fant at opp til fire hundre blant de vi testet i begynnelsen, hadde vært på reise. Dette var betydelig flere enn andre nordiske land, sier Tegnell.

Økende smittetall

Ifølge tirsdagens tall er det nå til sammen 4.939 mennesker i Sverige som har dødd etter å ha vært smittet.

Statistikken viser 53.323 smittetilfeller hittil. 2317 personer har så langt hatt behov for intensivbehandling.

– Økningen vi har sett i smittetallene i det siste skyldes helt og holdent den økte prøvetakingen. Ofte er det snakk om milde symptomer, sier statsepidemiologen.

244 pasienter med påvist covid-19 får tirsdag intensivbehandling på svenske sykehuset av koronaviruset.