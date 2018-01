– De fikk ikke lov til å se på fjernsyn. De fikk ikke lov til å ta med noen hjem, de fikk ikke ha sosial omgang med andre. De fikk ikke lov til å gjøre hva normale barn og unge gjør, forteller Teresa Robinette til programmet «Today» på NBC.

Hun er søster av Louise Turpin (49), moren er arrestert for å ha holdt sine barn fanget og lenket i familiens hjem i Perris i California. Både hun og ektemannen David Allen Turpin (57) risikerer å bli tiltalt for både tortur, barnemishandling og ha satt sine barns liv i fare.

Politi- og helsepersonell tok seg inn i huset, ble de sjokkert over tilstanden til søskenflokken. Alle var sultne og tydelig underernærte.

Hjelpemannskapene trodde at alle søsknene var mindreårige fordi de var så små og tynne, mens seks av dem er i alderen 18 til 29 år. Jenta som kom seg ut av huset og fikk ringt politiet, var 17 år, polititjenestemennene trodde hun var 10.

Lo kommentarene bort

Tanten sier at hun var bekymret for barnas helse.

– Jeg kommenterte alltid barna overfor Louise når jeg snakket med henne, om hvor tynne de var, sier Teresa Robinette.

– Men hun lo det alltid bort og sa at «siden David er så lang og hengslete, så blir de som ham».

Louise og David Allen Turpin er arrestert og fremstilles for en dommer på torsdag. Foto: Jose Romero / AFP

Andre som har truffet barna har også reagert , men regnet med at det kom av livsstilen eller at det var bygningen de hadde.

Ville ikke ha kontakt

En annen av barnas tanter sier søsteren ikke ville ha noe særlig kontakt med familien.

– Jeg forsøkte gjentatte ganger å få kontakt, jeg ønsket å se barna, treffe hele familien, men min søster avslo. Jeg ønsker at de skal vite det, fortalte Elizabeth Jane Flores til «Good Morning America» på ABC News.

Noen få telefonsamtaler i løpet av to tiår var kontakten hun hadde med sin søster.

Medieoppbudet er stort utenfor hjemmet der hvor de 13 søsknene ble holdt fanget. Brannvesenet skulle vært innom på en årlig kontroll, gitt at huset var registrert som privatskole. Foto: Mike Blake / Reuters

Skulle kontrollert

Familien flyttet fra Dallas i Texas til det sørlige California i 2011. I 2014 kjøpte de huset i Perris i Riverside County.

Familien holdt seg for seg selv, og søsknene var sjelden ute i nabolaget. Faren, som var ingeniør, var registrert som ansvarlig rektor på privatskolen Sandcastle Day School, og barna fikk undervisning hjemme.

I California er det ingen overordnet myndighet som har tilsyn med private skoler, slik at familieskolen var fri for innsyn utenfra.

De som tok seg inn i huset i går, forteller om et hjem som var svært skittent og illeluktende. Flere av søsknene var lenket fast til senger med kjetting og hengelås.

I dag har det kommet frem at brannvesenet skulle hatt en årlig kontroll av hjemmet, gitt at det var registrert som en skole.

En ansatt i kommuneadministrasjonen sier til nyhetsbyrået AP at det i arkivene ikke finnes rapporter som tilsier at de årlige inspeksjonene er foretatt. Brannsjefen i Perris har ikke svart på APs henvendelser, tross gjentatte forsøk.

Den lokale politikeren Jose Medina, som representerer Perris og som er rystet over hva som har foregått under myndighetenes radar, sier han vil jobbe for å innføre obligatorisk tilsyn av registrerte privatskoler.