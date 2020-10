Taliban håper Donald Trump vinner presidentvalget

Det sier Talibans talsmann Zabihullah Mujahid i et telefonintervju med CBS News. Trump-leiren takker ikke for støtten, men avviser den sterkt.

– Vi håper han vinner valget og trekker USA ut av Afghanistan, sier Mujahid.

Taliban er særlig begeistret for Trump-slagordet «America First».

– Det har vært slagordet hans fra starten av. Det viser at USA ikke er et verdenspoliti eller ønsker et felles flagg eller en nasjonalsang for hele jorda. Deres prioritet er Amerika, sier Mujahid.

Talsmannen trekker frem at det er Trumps løfte om å trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan som er hovedårsaken til at de støtter den sittende presidenten.

USA har hatt militære styrker i Afghanistan i 19 år. Fortsatt er det 5.000 soldater i landet, men det er ventet at antallet vil bli halvert i løpet av få måneder.

Donald Trump har tidligere uttalt at alle amerikanske soldater skal være ute av Afghanistan i løpet av 2020.

Amerikanske soldater i Afghanistan. President Donald Trump ønsker å hente alle styrkene hjem til USA i løpet av våren 2021. Foto: ZOHRA BENSEMRA / REUTERS

Det mest sannsynlige er at det skjer i løpet av våren 2021, .

Det at USA har startet tilbaketrekkingen av soldater viser at Donald Trump er ærlig og holder sine løfter, ifølge Taliban-talsmannen.

– Trump fremstår kanskje som latterlig for resten av verden, men for Taliban har han vist seg å være klok og forutsigbar, heter det i en uttalelse fra Taliban.

USA har tidligere ønsket å trekke sine soldater ut av Afghanistan. Under Barack Obama mislyktes forsøkene på å komme frem til en avtale.

Taliban-krigere i Farah-provinsen i Afghanistan. Foto: AP

Biden ønsker ikke tilbaketrekning

Joe Biden, som er Demokratenes presidentkandidat ved valget 3. november, har tidligere uttalt at han ikke støtter Trumps planer om å trekke alle soldater ut av Afghanistan.

I et intervju med CBS-programmet «Face the Nation» i februar sa Biden at det er for tidlig å hente hjem alle amerikanske soldater fra Afghanistan. Det bør ikke skje før USA er sikre på at Al-Qaida, eller andre terrorgrupper, ikke er i stand til å etablere seg der på nytt.

Biden var da bekymret for at terrorgruppene ville bygge seg opp i Afghanistan og deretter angripe USA.

Donald Trump er fortsatt ønsket som president i USA av Taliban. Gruppen ønsker at Trump vinner presidentvalget. Årsaken er Trumps løfter om å trekke alle amerikanske soldater ut av Afghanistan innen våren 2021. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Avviser støtten

Tim Murtaugh, en av talspersonene for Donald Trumps valgkampstab, mener Taliban heller burde ønsket seg Joe Biden som vinner av valget.

– Vi avviser deres støtte. Taliban burde være klar over at presidenten alltid vil beskytte amerikanske interesser på alle måter, i motsetning til Joe Biden som var imot å ta ut Osama bin Laden og Qasem Soleimani, sier Murtaugh.

Talibans delegasjon under fredsforhandlingene som pågår med afghanske myndigheter. Bildet er tatt i Doha i Qatar den 12. september. Foto: Hussein Sayed / AP

Bekymret for koronasmitten

En av Talibans øverste ledere legger til at gruppen ble bekymret for Trump da de hørte at presidenten var smittet av koronavirus.

Taliban er nå glade for at Trump er blitt bedre, sier den ikke navngitte lederen til CBS.

Taliban har i en årrekke vært en av USA og Vestens klareste fiender og motparten i en årelang krig i Afghanistan.

Gruppen ble kastet fra makten da USA invaderte landet i 2001. Taliban er nå i fredssamtaler med afghanske myndigheter.

Som en del av avtalen løslates et betydelig antall Taliban-fanger.

