Afghanistan fortsetter å løslate Taliban-fanger

Både afghanske myndigheter og opprørsbevegelsen Taliban har lovet å frigjøre fanger som en del av fredsprosessen.

Taliban har satt det som krav før de vil forhandle seg tilbake til regjeringskontorene.

– Våre fanger er frigjort og vi ser dette som et positivt steg som legger forholdene til rette for en start på fredsforhandlinger innad i Afghanistan, sa Taliban-talsmann Suhail Shaheen til nyhetsbyrået AFP i går kveld.

Forrige uke var Talibans forhandlingsleder Mulla Abdul Ghani Baradar hos den pakistanske utenriksministeren. Foto: Ministry of Foreign Affairs (MoF / Reuters

Talibans forhandlingsteam holder til i Qatars hovedstad. De reiser rundt i regionen for å samle støtte og forståelse. Forrige uke var Taliban-delegasjonen hos pakistanske myndigheter.

Norge har vært villig til å arrangere fredsforhandlingene, men nå er partene enige om å møtes i Qatar når kravene er innfridd.

Afghanistans president Ashraf Ghani har dannet et forsoningsråd som skal fremme fredssamtaler med Taliban.

Taliban ble fjernet fra makta da USA ledet en invasjon i 2001, men i dag kontrollerer Taliban større landområder enn den gang.

Presidentens råd kritiseres for å være lite inkluderende.

Flere høytstående politikere, partiledere og kjente religiøse ledere er utnevnt som medlemmer, men kun ett av medlemmene er kvinne.

Lederen for Afghanistans uavhengige menneskerettskommisjon, Shaharzad Akbar, mener at rådet mangler både kvinnelige og unge medlemmer.

– Hvilket budskap sender dette om inkludering som et viktig prinsipp, skriver hun på Twitter.

I begynnelsen av august godkjente flere tusen høytstående afghanere, kjent som «Loya Jirga», løslatelsen av de siste 400 fangene. Blant dem, narkosmuglere og dødsdømte personer anklaget for å ha stått bak brutale angrep på afghanere og utlendinger.

Stormøtets beslutning ble kritisert og fordømt av Frankrike og Australia fordi flere av Taliban-fangene knyttes til drap på hjelpearbeidere og soldater fra de to landene.

Afghanistans president Ashraf Ghani motsatte seg også løslatelsen av flere av de siste 400. Han har omtalt dem som «en fare for verden».

Fakta om krigen i Afghanistan Ekspandér faktaboks I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, men har fortsatt nærmere 20.000 soldater i landet.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men i dag er andelen 55 prosent, ifølge FN-tall.

Krigen anslås å ha kostet om lag 150.000 mennesker livet siden 2001, blant dem 40.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge UNHCR registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.

Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er IS og en rekke andre væpnede militser og opprørsgrupper aktive.

29. februar undertegnet USA og Taliban en avtale som åpner for at USA og andre land trekker sine styrker ut innen mai 2021.

I juni opplyste USA at landet har redusert antallet soldater fra 12.000 til 8.600. Kilde: NTB

Taliban har sagt at de er villige til å starte forhandlinger innen en uke etter at alle fangene er løslatt.

Samtidig som det planlegges mellom-afghanske forhandlinger, har terrorgruppa IS blitt mer synlig i Afghanistan. De er ikke en del av de intra-afghanske samtalene.

Fredsforhandlingene skulle, ifølge nyhetsbyrået Reuters, ha startet i mars, men ble satt på pause fordi myndighetene og Taliban ikke ble enige om fangeutvekslingen.

Nå sier en representant for den islamistiske opprørsbevegelsen at 200 fanger har blitt løslatt siden mandag. I bytte har Taliban løslatt fire afghanske kommandosoldater, og to til skal løslates i dag.

Kontrollpost nær den amerikanskkontrollerte Bagrambasen nord for Kabul. Foto: Rahmat Gul / AP

USA og Taliban ble i februar enige om en avtale for amerikansk tilbaketrekking innen mai neste år og løslatelse av fanger. Afghanske myndigheter skulle løslate 5.000 Taliban-krigere mens opprørerne skulle slippe fri 1.000 afghanske soldater.

En afghansk tjenestemann som nyhetsbyrået AFP har snakket med, sier at de gjenværende fangene løslates innen et par dager.

Det er uklart hva som skjer med tre navngitte fanger Frankrike omtaler som terrorister.

– Disse anstrengelsene har ført oss nærmere direkte samtaler, sier talskvinne Najia Anwari i Afghanistans fredsdepartement.

Mest sannsynlig kommer første runde av samtaler i Qatar til å handle om en landsomfattende våpenhvile.

USAs president Donald Trump har flere ganger sagt at han vil ha en slutt på den 19 år lange krigen i Afghanistan og hente de amerikanske soldatene hjem.