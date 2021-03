Takker Gud og Biden for at de fikk komme til USA

– Vi er evig takknemlige overfor Gud og den nye presidenten som oppfylte løftene om å hjelpe migranter som ventet på grensa.

Det sier Yamaly Flores til NRK på telefon fra sitt nye midlertidige hjem i California.

Yamaly forlot hjemlandet Honduras for rundt to år siden. Hun og mannen Josué Cornejo tok med seg de tre barna sine og la i vei mot USA. De hadde blitt truet på livet av de ekstremt voldelige marasgjengene. Flere familiemedlemmer hadde blitt drept.

– Vi dro, fordi vi fryktet at det samme skulle skje med oss, forteller Yamaly.

Familien bodde i byen San Pedro Sula. Byen ble i mange år omtalt som verdens drapshovedstad på grunn av de brutale gjengene som terroriserer store deler av Mellom-Amerika.

Nesten to år i teltleir

De siste månedene har rekordmange migranter tatt samme vei nordover mot USA som Yamaly og familien.

Mange håper at det er blitt enklere å komme inn i USA med Joe Biden som president. Biden har gjort det klart at han vil føre en mindre streng innvandringspolitikk enn forgjengeren.

En mann fra Venezuela med en plakat der han takker Joe Biden som har sagt at immigranter fra Venezuela skal få midlertidig opphold. Foto: Marco Bello / Reuters

Tidligere president Donald Trump hadde som en av sine fanesaker å stoppe den ulovlige innvandringen.

Han innførte et omstridt program som betød at migrantene måtte vente på meksikansk side av grensa, mens asylsøknadene ble behandlet.

Yamaly og familien ble derfor sendt tilbake til Mexico etter å ha krysset grensa til USA for å søke om opphold.

Det samme skjedde med tusenvis av andre migranter. De ble nærmest overlatt til seg selv i grensetraktene.

Dette er områder hvor mektige narkokarteller herjer og som amerikanske myndigheter advarer egne innbyggere å reise til.

Yamali og familien bodde nesten to år i en provisorisk teltleir i grensebyen Matamoros. Hjelpeorganisasjoner beskrev forholdene som umenneskelige og som en humanitær krise.

NRK møtte i fjor en migrant i Matamoros som sammen med sine to små barn ble kidnappet og torturert av de kriminelle gjengene.

Soldater til stede i migrantleiren i grensebyen Matamoros hvor mektige narkokarteller stadig kidnapper og truer migrantene. Foto: JOHN MOORE / AFP

Hadde ikke penger til mat

– Vi opplevde sterk hete, tørst og sult. Vi hadde ikke penger til å kjøpe mat, sier Yamaly.

Hun forteller at de etter hvert fikk hjelp fra frivillige organisasjoner til det nødvendigste.

NRK besøkte leiren Matamoros for over ett år siden. De som bodde der forsøkte å holde orden rundt seg. Foto: Trond A. Stenersen / NRK

En dag i februar i år, kom beskjeden de hadde drømt om:

Yamaly, mannen og de tre barna fikk sammen med flere tusen andre migranter midlertidig opphold i USA, mens asylsøknadene ble behandlet.

Joe Biden hadde fjernet det spesielle programmet som Trump innførte som kalles MPP eller «Bli-i-Mexico». Men bare de som var registrert som asylsøkere i dette programmet, fikk komme inn i USA.

Yamaly og familien var blant dem:

– Jeg har ikke ord for å beskrive den gleden vi opplevde. Det var følelsesmessig veldig sterkt, og vi takket Gud for at vi ble bønnhørt. Det var fantastisk, forteller Yamaly.

Flere enn på 20 år

I februar forsøkte over 100.000 migranter fra Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador å krysse grensa, en økning på 28 prosent fra måneden før.

Omfattende fattigdom, vold og korrupsjon gjør at stadig flere forlater Mellom-Amerika og Mexico i håp om et bedre liv i USA. To orkaner har de siste årene forverret situasjonen ytterligere for mange i disse landene.

– Da Biden annonserte en oppmykning av innvandringspolitikken, trodde folk at det var enkelt å krysse grensa. Men det er det ikke.

Det sier Martha Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge. Den katolske hjelpeorganisasjonen jobber tett på flyktninger og migranter i regionen.

Asylsøkere fra Guatemala og Honduras bærer barna på ryggen inn i USA etter å ha krysset elva Rio Grande på en flåte. Foto: Adrees Latif / Reuters

USAs minister for sikkerhet Alejandro Mayorkas, sier situasjonen er overveldende.

– Det kommer nå flere til grensa enn på 20 år, sier Mayorkas.

Mange enslige mindreårige

Mange av dem som har kommet nordover den siste tida, er mindreårige barn uten foreldre. De aller fleste voksne som ankommer, blir sendt tilbake, mens enslige mindreårige får bli. til asylsøknadene er behandlet.

Bare i februar ankom det nærmere 9500 enslige mindreårige, de yngste ned mot seks år, ifølge sikkerhetsminister Mayorkas.

Ei lita jente venter sammen med moren etter å ha krysset grensa til USA ved Brownsville i Texas. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Årsakene er ifølge eksperter sammensatt. Men de mektige narkokartellene og andre kriminelle gjenger spiller en sentral rolle, ifølge kilder NRK har snakket med som kjenner situasjonen godt.

Utnyttelse av migrantene, er en viktig inntektskilde for de kriminelle i regionen.

– Kriminelle grupper som driver med menneskehandel forteller familier som drar mot USA at det er mye lettere for barn enn voksne å komme inn i landet.

Det sier en kilde som vil være anonym av frykt for egen sikkerhet.

Joe Bidens regjering har nå beordret den føderale kriseetaten Fema til å hjelpe til med håndteringen av den kraftige økningen av migrantbarn. Normalt settes kriseetaten bare inn ved større naturkatastrofer.

Ifølge amerikanske myndigheter skal barna gis trygghet og fraktes til et sikkert sted. Men jobben er enorm.

Midt i mars ble over 13.000 mindreårige migranter holdt på spesielle sentre, ifølge amerikanske media. Menneskerettighetsgrupper mener flere av sentrene er "umenneskelige" og kan sammenlignes med fengsler, skriver BBC.

Biden ber dem holde seg hjemme

Til tross for løftene om mindre streng politikk, har Joe Biden nå bedt migrantene om å holde seg i hjemlandet sitt.

– Ikke kom. Ikke forlat hjembyen eller lokalsamfunnet ditt, var Bidens oppfordring til migrantene i et intervju med ABC News tirsdag.

Republikanerne mener at Biden selv har bidratt til at strømmen av migranter nå er så stor og hevder at presidenten har skapt «en krise».

Mange av migrantene og asylsøkerne har gått langt. Her en noen langs veien i Penitas, Texas. Foto: Adrees Latif / Reuters

Innenriksminister Mayorkas minner om at det både i 2014 og 2019 var en lignende tilstrømming av migranter og sier at USA har et moralsk ansvar for å ta imot barna som ankommer alene.

– Dette er sårbare barn, og vi har avsluttet den forrige administrasjonens praksis med å utvise dem, sier han.

Yamaly og familien håper flere migranter får oppleve det samme som dem: at drømmen om et bedre liv i USA kan bli virkelighet.

– Vi er veldig fornøyde og lykkelige over å ha kommet hit. Det er så mange problemer i hjemlandet vårt og mye vold. Der renner det mer blod enn vann ned i jorda. Vi er mye tryggere her, sier Yamaly.