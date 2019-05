– Det var så vakkert her, barna pleide å leke i gatene. Nå må vi bruke båt hele tiden, sukker Mary Ann San Jose.

Hun forteller til nyhetsbyrået AFP at da hun flyttet til Sitio Pariahan, gikk det an å gå til kirken. Nå er den omringet av vann.

Nå har de fleste beboerne flyttet fra landsbyen som også hadde egen skole, og en basketballbane. Nå er den forsvunnet under vann.

Grunnvannet synker

Rundt 5000 mennesker har forlatt øyene de siste årene. Ifølge satellittbilder har landskapet sunket mellom fire og seks centimeter i året siden 2003. Hovedårsaken er ikke at havet stiger, men først og fremst pumping av grunnvannet i området.

Siden 1985 er innbyggertallet i hovedstaden Manila nesten tidoblet. Og behovet for vann har økt. Mye blir hentet opp fra uregistrerte brønner. Både jordbruket og industrien nord for Manila krever også sitt.

Situasjonen blir ikke bedre av at tropiske stormer har ødelagt diker. Nå flyter brakkvannet fra Manilabukta inn over landområdene og skaper store problemer.

De som er igjen ved Sitio Pariahan bor i hus som er bygd på pilarer. Foto: Noel Celis / AFP

– Dette blir bare verre og verre. Det at landjorda synker, truer menneskene og livet deres her, sier Joseph Estadilla. Han er talsmann for en gruppe som jobber med å beskytte disse kystområdene.

De som er igjen ved Sitio Pariahan, bor i hus som er bygget på pilarer, og gjør sitt beste for å klare seg.

– Hvert år hever vi gulvet litt, men nå stanger jeg hodet i taket, sier San Jose.