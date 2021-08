Sykepleier byttet ut koronavaksiner med saltvann i Tyskland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De rammede holder til i Friesland-distriktet i delstaten Niedersachsen nord i landet. Det melder Norddeutscher Rundfunk.

Kvinnen var engasjert av Røde Kors ved et vaksinesenter i distriktet.

Det ble fattet mistanke om utbyttingen av vaksinedosene allerede i april.

Sykepleieren erkjente da kun å ha fylt saltløsning i seks vaksineflasker.

Det skal hun ha gjort for å dekke over at hun hadde mistet dem i gulvet mens hun fylte sprøyter, ifølge Der Spiegel.

De aktuelle dosene skal ha blitt gitt i mars og april. Det er ufarlig å få saltløsning, men på det tidspunktet var det først og fremst eldre personer over 70 år som ble vaksinert. Disse ble da mer utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Det er ikke klart om noen av dem, som fikk saltvannsoppløsning, senere ble smittet av koronaviruset.

– Vi vet ikke omfanget. Det er uklart hvor mange som nå ikke har fått vaksine eller som kun er delvis vaksinert. Det sier kriseteamleder Heiger Scholz.

8557 personer i byen Schortens må derfor vaksineres på nytt.

BYTTET UT VAKSINER: Tysk politi tror kvinnen byttet ut vaksinedosene med saltvannsoppløsning. Foto: FRANK RUMPENHORST / AFP

Gjort med hensikt

Ifølge politiet har det gjennom etterforskning kommet fram opplysninger som tyder på at utbyttingen var med overlegg. Det skal også ha vært langt mer omfattende enn først antatt. Motivet er foreløpig uklart. Ifølge politiet skal kvinnen ha uttrykt skepsis til koronavaksiner.

Kvinnen skal i sosiale medier ha sammenlignet covid-19 med en vanlig influensa, skriver tyske medier.

Via meldingstjenesten WhatsApp har delt en karikaturtegning som sirkulerte blant konspirasjonsteoretikere.

Helsemyndighetene har foreløpig liten oversikt over hvor mange som har fått saltvann i stedet for vaksinedoser. Kvinnen nekter å samarbeide med politiet.

Kvinnens advokater avviser at hun skal ha hatt noen former for politisk motiv.