Svenske ungdommer dropper Norge

– Før hørte man svensker overalt i Oslo, sånn er det ikke lenger, sier Jon Paulsen, rekrutteringssjef i Manpower til Sveriges Television.

Forandringen merkes tydelig i butikker, restauranter og kafeer i Oslo sentrum. Der man før ble møtt av svenske ansatte, snakkes det nå norsk eller engelsk.

– Vi som driver restauranter merker det helt klart, sier Sebastian Voith ved Egon på Karl Johan.

– Det er færre svensker som søker jobb og færre svensker i byen. Da jeg begynte her for tre år siden hadde vi ti svenske ansatte. Nå har vi to.

SE VIDEO: Svenske ungdommer vil ikke til Norge.

De store rekrutteringsselskapene ser en tydelig trend.

– Vi har hatt en nedgang på 55–60 prosent når det gjelder svensk arbeidskraft sammenlignet med glansdagene, sier daglig leder ved Oslokontoret til Kelly Services, Angelika Wichmann.

Dyrt å bo

Konkurrenten Manpower ser en lignende utvikling.

– Vi har en nedgang på 60 prosent sammenlignet med 2015, sier rekrutteringssjef, Jon Paulsen.

PARTYSVENSK: Det er ikke lenge siden svenskene var godt synlige i Oslo. Her fra Ski-VM i 2011. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Før kom det busslaster med svenske ungdommer som søkte jobb.

Hva kan det komme av?

– Jag tror grunnen er at det er blitt lettere å finne jobb i Sverige. Lønnsforskjellene mellom landene er ikke like store lenger, valutakursen har utviklet seg og så er det dyrt i Norge.

Rekrutterer russere

Han får medhold av Elisabeth Andersson ved arbeidsformidlingen i Karlstad.

– Før sa vi til ungdommene at det er lettere å finne sin første jobb i Norge enn i Värmland. Sånn er det ikke lenger.

I Oslo jobber arbeidsgivere nå hardt for å fylle hullene etter svenskene, og bemanningsbyråene ser nå lenger øst for å finne arbeidskraft.

– Vi har rekruttert en stor andel russiske medarbeidere, siger Angelika Wichmann ved Kelly Services.

– Grensene har åpnet seg mer mot Øst-Europa. Vi ansetter folk fra Litauen, Polen og Ungarn.

Savner svenskene

På barene i Oslo sentrum kan det virke som om svenskene er savnet.

Hamad Zohmat skal ansette sommerpersonell til en bar på Aker Brygge.

– Jag trenger 60 personer og hadde håpet å få flest svensker. Men hittil har jeg bare klart å finne femten stykker.

– Svenskene er fantastiske på service. De er her en kort periode og jobber hardt. De gjør en fantastisk jobb!