– De første beskyttelsestiltakene var utilstrekkelige til å stoppe eller til og med kraftig begrense spredningen av smitte i landet, konkluderer kommisjonen.

Siden pandemien brøt ut, har det blitt registrert over 15.000 dødsfall i Sverige og flere en 1.170.000 smittetilfeller.

Kommisjonens kommer med flere kritiske merknader til myndighetenes håndtering:

Sveriges håndtering av pandemien har vært preget av sendrektighet. De innledende smitteverntiltakene var utilstrekkelige for å stoppe eller kraftig begrense smittespredningen i landet.

Det svenske veivalget har vektlagt smitteverntiltak som bygger på frivillighet og personlig ansvar, heller enn mer inngripende tiltak.

Den svenske pandemiberedskapen var for dårlig.

Smittevernlovgivningen var utilstrekkelig i møte med et alvorlig epidemisk eller pandemisk utbrudd.

Sveriges smittevernapparat er desentralisert og oppstykket på en måte som gjør det uklart hvem som har ansvaret for helheten når en alvorlig smittsom sykdom rammer.

På flere områder mangler det gode data som gjør det vanskeligere å overvåke pandemien mens den pågår, og å evaluere pandemihåndteringen i etterkant.

Kommisjonen gir derimot ros til de ansatte ved sykehus og helsetjeneste, som opplevde stor belastning med mange innlagte.

«Helse- og sykehustjenesten har på kort varsel omstilt seg og skalert opp behandlingen av covid-syke. Dette er i stor grad de ansattes fortjeneste. Omstillingen har skjedd på bekostning av en ekstrem belastning for de ansatte, og utsatt helsehjelp. Vi kommer derfor til å leve med pandemiens konsekvenser i lang tid fremover», skriver kommisjonen.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har stått i spissen for koronahåndteringen i nabolandet. Foto: Fredrik Sandberg / AP

– Et havari

Kommisjonen retter også hard kritikk mot at det tok lang tid å bygge opp en omfattende testkapasitet i Sverige.

«Kommisjonen anser at det vanskelig kan beskrives som annet enn et havari at en diskusjon om ansvar og finansiering bidro til at storskala testing ikke kom i gang før den første bølgen var over», konkluderer kommisjonen.

Den svenske koronakommisjonen skal levere tre delrapporter. Rapporten som presenteres i dag er den andre.

I desember i fjor konkluderte kommisjonen med at det svenske samfunnet har mislyktes i å beskytte sine eldre under koronapandemien.

