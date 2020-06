Allerede da journalist Bodil Appelquist fra Sveriges Television la ut noen bilder på sosiale medier fra innspillingen av dokumentaren, kom det kraftige reaksjoner.

– Det gikk ikke mange minutter før Facebook-siden min og innboksen til SVT var full av hard kritikk, hat og sinne rettet mot meg og hundetreneren, skriver Appelquist i en kronikk.

– Dokumentaren handler ikke om hvordan man best oppdrar hunden sin, men om Alexandra Ortega og hennes uvanlige livsstil sier, Bodil Appelquist, SVT. Foto: SVT

Dokumentarfilmen «Alexandra och alla hennes hundar», handler om spesialist i hundeatferd Alexandra Ortega. Hun har bosatt seg langt ut i skogen med 30 hunder og 50 andre dyr. Der hjelper hun og redder livet til hunder som ingen andre vil ha, eller som ingen klarer å håndtere.

Men dokumentaren handler også om et møte med selvmord og om nettroll.

– Mange anklager Ortega for dyreplageri. For å ikke ha nok kunnskap, og å oppmuntre barn til å mishandle dyr. Mange truet med å boikotte SVT for all fremtid, og hunder kom til å bli alvorlig truet om vi viste dokumentaren om Ortega, forteller Appelquist.

SVT gjorde ytterligere undersøkelser rundt Ortega og vitenskap rundt hundetrening. De kom frem til at det ikke var noen grunn til å stanse dokumentaren.

Alexandra Ortega har bidratt til at over 600 hunder har fått nye hjem, i samarbeid med forening for omplassering av dyr.

Debatt også i Norge

Debatten rundt treningsmetoder for hund har pågått i lang tid i hundemiljøer i både Sverige og Norge. Treneren i NRK-serien «Fra bølle til bestevenn» fikk kritikk for å ikke trene positivt nok.

– Den ene siden forteller deg at ikke må si nei til din hund, den andre siden forteller at du må det, sier en av kursdeltakerne som er med i dokumentaren.

Hundetreneren César Millán, også kjent som hundehviskeren. Foto: Lionel Cironneau / AP

Ortega kobles til hundetreneren César Millan i USA, kjent som «Hundehviskeren», og hans filosofi. Hun har hatt praksisplass på Millans hundesenter i Los Angeles.

– Hva var det viktigste du lærte av Millan?

– At hundene gjenspeiler oss mennesker, sier hun.

Hun får kritikk for å bruke treningsmetoder Millan er kjent for.

Som å ha tydelige regler og disiplin ovenfor hunden. Hun kritiseres også for bruk retrieverbånd (en type halsbånd) som brukes til å korrigere og kommunisere hunden. Noe kritikerne mener kan være skadelig for hunden.

– Jeg har sett at folk sammenligner meg med Hitler, Josef Fritzl, diktatorer og dyreplagere. Noen enkeltpersoner har truet meg, men det er en stund siden nå. Majoriteten er ute etter å skade min troverdighet med løgner falske rykter, sier Alexandra Ortega til NRK.

Hun mener det sier mer om dem enn om henne.

– Det avslører hvor usikre, utilstrekkelige og truet de føler seg av hvor trygg jeg er på meg selv, og mine valg. Jeg minner dem om noe de ønsker å være, forteller Ortega.

Alexandra Ortega reiser også hjem til folk som ønsker hjelp til hunden. Du trenger javascript for å se video. Alexandra Ortega reiser også hjem til folk som ønsker hjelp til hunden.

Kunder fra Norge

Hun opplever at kritikerne mener hennes filosofi, innstilling og håndtering av hund er voldelig, krenkende og undertrykkende.

– De har en veldig livlig og dårlig fantasi, og ingen anelse om hvordan det faktisk er, sier hun.

Med disiplin, regler og tydelig lederskap hjelper Ortega hundeeiere og hunder som ofte anses som farlige og aggressive. Hun blir oppsøkt av mange som er nær ved å gi opp med å få hjelp til en hund med utfordringer som kan være vanskelig å håndtere i samfunnet.

– Jeg hadde mye å gjøre før, men nå drukner jeg helt i jobb, forteller Alexandra som også har flere norske kunder.

Hvordan vi ser på oss selv har mye å si for hvordan hunden ser på oss, forteller Ortega til sine kursdeltagere. Foto: Svt

I dokumentaren forteller hun at hundeeiere ofte lar hunden få lov til å være intens, som hun mener kan føre til at hunden blir engstelig og nervøs.

– Jeg vil si at det er menneske som er problemet når hunden oppfører seg dårlig. De har ingen regler, de har ingen begrensninger, det finnes ingen struktur, mener hun.

Ortega jobber ofte med aggressive og farlige hunder, og bruker sin erfaring om hvordan hunder fungerer i flokk og mot hverandre. Du trenger javascript for å se video. Ortega jobber ofte med aggressive og farlige hunder, og bruker sin erfaring om hvordan hunder fungerer i flokk og mot hverandre.

Ortega mener det er menneske som er problemet når hunder oppfører seg dårlig. Foto: SVT

