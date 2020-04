Svarte menn i USA tør ikke bruke maske – frykter å bli skutt av politiet

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er en svart mann i Amerika. Hvis jeg går inn i en butikk med ansiktsmaske kan jeg bli drept, skriver Aaron Thomas i en kronikk i Boston Globe.

Thomas, som bor i Columbus i delstaten Ohio, skriver at han etter at maskerådet ble kjent, tenkte gjennom hvordan han skulle gjennomføre matinnkjøpene på lørdag.

– Jeg vil være i live, men jeg vil også være i live, skriver Aaron Thomas på Twitter for å vise frem de to truslene har mener han står overfor. Foto: Twitter

Han skriver at han vurderte å bruke et halstørkle som maske, men at hans indre stemme advarte ham.

– Jeg stoler på CDCs råd. Men min frykt for å bli tatt for en væpnet raner er større enn min frykt for covid-19, skriver Thomas.

Nå har han bestemt seg for ikke å gå med maske før det er mulig å få kjøpt et medisinsk munnbind som ikke kan gi feil signaler.

– Ber folk se farlige ut

Professor Trevor Logan ved Ohio State University. Foto: Ohio State University

Han får støtte av økonomiprofessor Trevor Logan ved Ohio State University.

– Vi har mange eksempler der svarte menn generelt blir tenkt på som kriminelle. Og så får vi råd om å gå på gata med noe som kan bli oppfattet som kriminelt eller ondskapsfullt, særlig når det gjelder svarte menn, sier Trevor Logan til CNN.

Han sier at rådet om å bruke maske virker fornuftig så lenge man ikke tenker på hvordan det amerikanske samfunnet er.

– Gitt de rasemessige stereotypene som er der ute, ber du i grunnen folk om å se farlige ut, sier Logan.

Amerikanske helsemyndigheter demonstrerer hjemmelagede munnbind Du trenger javascript for å se video.

Video som viste hvordan lage maske

Det var fredag rådet kom fra Center for Disease Control and Prevention (CDC) som anbefaler at folk bruker et skjerf eller et annet enkelt munnbind som de eventuelt kan lage hjemme.

De sa samtidig at kirurgiske masker eller medisinske munnbind bør reserveres for helsepersonell.

Før helgen publiserte CDC en video som viste hvordan man gjør om et halstørkle, et skjerf eller en T-skjorte til en ansiktsmaske.

Mannen som demonstrerte maskebruken var USAs helsedirektør Jerome Adams, som selv er svart.

Mange steder i USA, som her i Los Angeles 30. mars, er maskene som selges fargerike, men kan også oppfattes som truende. Foto: MARIO TAMA / MARIO TAMA

Én av tusen blir drept av politiet

For noen år siden var det mye oppmerksomhet rundt at svarte ble skutt i USA. Blant annet førte drapene på Michael Brown i Ferguson, Missouri og Eric Garner i New York i 2014 til mye debatt.

Selv om en rekke studier viser at svarte gutter og menn har en langt større risiko en hvite for å bli drept av politiet har debatten forsvunnet de siste årene,

En studie fra 2019 viser at svarte menn har en risiko på 1 av 1000 for å bli drept av politiet i løpet av livet. Tilsvarende tall for hvite menn er 0,39 av 1000.

Washington Post oversikt over personer drept av politiet viser at 1004 personer ble skutt og drept av politiet i fjor.

Av de man kjenner den etniske bakgrunnen til, var 46 prosent hvite og 29 prosent svarte. Det til tross for at svarte bare utgjør drøyt 12 prosent av USAs befolkning.

Mener svarte lider mer

Andrea Young er leder for Borgerrettsorganisasjonen ACLU i delstaten Georgia.

Hun sier at CDCs maskeråd er «ytterligere et tilfelle av rasemessig ufølsomhet som gjennomsyrer svaret på denne epidemien».

Hun sier at hverken føderale myndigheter eller delstaten Georgia tar hensyn til ulikheter i tilgang til helsevesen og internett, eller muligheten til å jobbe hjemmefra,

– Svarte amerikanere lider uproporsjonalt mye under denne pandemien, sier Young.

En svart koronapasient trilles tirsdag inn på Maimonides Medical Center i New York. Også i storbyen ser det ut til at svarte er spesielt hardt rammet av pandemien. Foto: SPENCER PLATT / SPENCER PLATT

Har truffet svarte hardt

En rekke tall viser at svarte i USA er truffet spesielt hardt av koronapandemien, skriver BBC.

I Chicago er 72 prosent av de som er døde av covid-19 svarte, til tross for at bare 30 prosent av innbyggerne i Chicago er svarte.

I delstaten Michigan er 41 prosent av de som er døde av covid-19 svarte, til tross for at bare 14 prosent av innbyggerne i Michigan er svarte.

I Milwaukee, Wisconsin er 81 prosent av de som er døde av covid-19 svarte, til tross for at bare 26 prosent av innbyggerne i Milwaukee er svarte.

Nyhetsbyrået AP skriver at helseeksperter i Chicago sier at innbyggerne i svarte bydeler i årevis har hatt dårligere adgang til helsehjelp, mer fattigdom og jobber der det ikke er mulig med hjemmekontior.

I tillegg er det en høyere andel med diabetes og hjerteproblemer i den svarte befolkningen.

Pastor Marshall Hatch i en baptistkirke i Chicago sier at i løpet av en uke har han mistet en søster, en livslang venn og et medlem av menigheten til viruset.

- Fattigdom handler ikke om livskvalitet. Det er bokstavelig talt et spørsmål om liv og død, sier Hatch til AP.